Presupuestos. robles critica la "escenificación" de erc y pdecat con los pge: "no se pueden mezclar unas cosas con otras"

La ministra de Defensa y exmagistrada, Margarita Robles, reiteró este martes a los independentistas que no pueden poner condiciones extraeconómicas para apoyar los Presupuestos porque "no se pueden mezclar unas cosas con otras", y dejó caer: "No sé hasta qué punto hay una escenificación en la materia".

En una entrevista en la Ser recogida por Servimedia, Robles defendió la "obligación de sacar estas cuentas" de "un contenido social tan importante tras la situación de crisis económica" y reafirmó que "en ningún caso el Poder Ejecutivo puede hacer ninguna insinuación al judicial", como piden los independentistas que haga a la Fiscalía para que retire las acusaciones sobre sus líderes presos.

"Los jueces son absolutamente independientes y el Ministerio fiscal autónomo. Eso lo saben ERC y PDECat", subrayó. "No es posible constitucionalmente y el Poder Judicial no lo toleraría". No obstante, sí apuntó que "a veces no se hace suficiente pedagogía y los jueces deberían explicar mejor sus resoluciones".

"Este Gobierno respetará la independencia judicial, porque cree en la Constitución", insistió, dando la razón al portavoz del PDECaT en el Congreso, Carles Campuzano, quien ha llamado a deslindar las reivindicaciones políticas del debate de los Presupuestos

"Campuzano dice lo que es. No sé hasta qué punto hay una escenificación en la materia. No se puede mezclar unas cosas con otras", reiteró, apostando por "dejar que los jueces actúen con serenidad y sin presiones" y deslizando que, si no votan a favor de los Presupuestos, "los independentistas explicarán a la opinión pública por qué no apoyan unas cuentas públicas sociales". A ella le "resulta difícil entender que partidos como ERC y el PDECat puedan no apoyar esta propuesta de contenido social".

16-OCT-18

