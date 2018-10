Robles admite que no le gustan algunas de las cosas que delgado dijo a villarejo

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, reconoció este martes que en la conversación de hace nueve años entre su compañera de Justicia, Dolores Delgado, y el excomisario José Villarejo, "hay aspectos que no me gustan", pero apostilló que da "a ella más credibilidad que a Villarejo".

En una entrevista en la Ser recogida por Servimedia, Robles atestiguó que ve a Delgado "animada" y valoró que dio en el Congreso "las explicaciones que consideró oportunas" y que ella no tiene nada "más que decir" al respecto. Eso sí, reconoció: "Si son ciertas las conversaciones grabadas, hay aspectos que no me gustan, pero le doy a ella más credibilidad que a Villarejo".

Por lo que a ella respecta, aseguró no haber "estado nunca" con Villarejo" y que en 1994, cuando era secretaria de Estado de Justicia, prescindió de sus servicios porque "no cumplía los estándares mínimos para ser servidor público". Luego, recordó, "él se negó a firmar su cese y hubo que expedientarle por ello".

"Me resulta muy triste que un servidor de la Policía tenga que verse representada por alguien de las cloacas que utiliza el chantaje y la descalifiicación. Si alguien le da credibilidad, yo no se la doy, pediría al juez de instrucción que investigue", adelantó, para concluir que "España no merece a periodistas que conocen a gente de las cloacas ni a personas que han estado en las cloacas".

