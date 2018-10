Robles celebra el "debate social" que se abrió por el contrato de armas con arabia saudí

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, celebró este martes el "debate social" que se produjo en España a raíz del contrato de armas con Arabia Saudí, que provocó diferencias en el seno del Ejecutivo.

La derivada de esas diferencias, según dijo Robles en una entrevista en la Ser recogida por Servimedia, es "algo políticamente terminado", una vez que se tomó la decisión de respetar ese contrato suscrito en la etapa del PP en el Gobierno y las "bombas ya están entregadas a Arabia".

Robles, que insistió en que se tomó una "decisión" que ella considera "políticamente cerrada" y que no se sintió "en ningún momento desautorizada" por el presidente del Gobierno, afirmó que "el contrato se ha ejecutado y está terminado".

El contrato, dijo, "fue una realidad que me encontré y que ignoraba", porque su antecesora en el ministerio, María Dolores Cospedal, no realizó el traspaso de poderes y no le explicó los contratos que había en marcha.

Robles señaló que "es bueno que en un gobierno haya debate y diferentes posiciones", al tiempo que destacó que "es bueno que haya ese debate social" surgido a raíz del contrato con Arabia Saudí, porque se ha "producido un debate sobre ventas de armas".

La titular de Defensa anunció que paralizaba un contrato de venta de armas con Arabia Saudí, lo que derivó en que el ministro de Exteriores, José Borrell, tuviera que mantener contactos diplomáticos con este país. Días después, el presidente Pedro Sánchez dijo que Robles, con su anuncio de supresión de la venta de proyectiles, no vio "el impacto que puede tener en una serie de contratos y una relación económica y comercial con un tercer país, en este caso Arabia Saudí, que afecta a la Presidencia del Gobierno".

16-OCT-18

