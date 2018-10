Borrell garantiza que en la ue no hay "ninguna inquietud" por los presupuestos

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, aseguró este martes que los Presupuestos enviados por el Gobierno a la Comisión Europea "desde el punto de vista de la UE no crean ninguna preocupación ni ninguna inquietud", por lo que "no hace falta que vaya nadie a Bruselas a tranquilizar" como quiere hacer el presidente del PP, Pablo Casado.

Borrell hizo estas manifestaciones antes de entrar en la comisión del ramo del Congreso de los Diputados a exponer las líneas básicas de su proyecto de gestión en materia de cooperación internacional. "En Bruselas estoy convencido de que no tendrán ningún problema. Los Presupuestos cumplen con los límites establecidos en la disciplina presupuestaria", respondió inicialmente a los periodistas.

"Hay que mandarlos para que los vean porque así está establecido, pero estos Presupuestos, desde el punto de vista de la Unisón Europea no crean ninguna preocupación ni ninguna inquietud. No hace falta que vaya nadie a Bruselas a tranquilizar nadie porque el problema no está en Bruselas, está en construir una mayoría parlamentaria (en el Congreso de los Diputados)", sentenció.

16-OCT-18

