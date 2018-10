Ciudadanos se queda solo en su petición de investigar la tesis de sánchez en el congreso

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)

La petición de Ciudadanos de crear una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre la tesis del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no podrá ni siquiera presentarse, puesto que el PP no se ha sumado a firmarla y hacen falta dos grupos para presentarla.

Fuentes del propio grupo de Ciudadanos avisaron esta mañana: "El PP nos ha comunicado que no apoyará nuestra petición de creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre la tesis de Sánchez. Pensamos que el Congreso es el lugar donde el presidente debe comparecer y dar explicaciones puesto que es la cámara que lo eligió, pero vemos que el PP no quiere que Sánchez dé la cara en el Congreso de los Diputados".

A ello, desde el PP se contestó: "Ciudadanos se queja de que no firmamos conjuntamente la petición de la comisión de investigación sobre la tesis de Sánchez en el Congreso. Pero en el Congreso no la sacaríamos adelante y en el Senado ya hemos registrado una que sí sacaremos adelante gracias a la mayoría absoluta y no vamos a renunciar a ella cuando en la Cámara Baja no podríamos hacerla. La del Congreso no sale y la del Senado sí. Qué sentido tiene pedir otra en el Congreso que no sale cuando tenemos segura la del Senado?"

Ciudadanos no dispone de grupo parlamentario propio en el Senado, por lo que el protagonismo de la comisión lo monopolizaría el PP; a su vez, dirigentes de Cs como el secretario general, José Manuel Villegas, han insinuado en las últimas semanas que el PP no quiere que su presidente, Pablo Casado, con su máster en la Universidad Rey Juan Carlos bajo sospecha, tenga que debatir con Sánchez sobre su tesis.

16-OCT-18

