Venezuela. borrell dice que la ue "no abandonará" las sanciones sino que las asociará a una "facilitación" del diálogo

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, aseguró este lunes que la UE "no abandonará" las sanciones en Venezuela sino que intentará asociarlas con un "intento de facilitación" del diálogo entre los distintos actores políticos en Venezuela.

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de Exteriores de la UE que se celebró hoy en Luxemburgo, en la que explicó que durante este encuentro se llevó a cabo una discusión sobre la crisis que se vive en Venezuela, con el objetivo de que los Estados miembros analicen la posibilidad de fomentar un diálogo entre la oposición y las autoridades venezolanas y fijar una postura sobre la crisis migratoria que vive la región como consecuencia de la situación que se vive en el país caribeño.

Borrell dejó claro que "no se trata de cambiar la política (respecto de Venezuela) y abandonar las sanciones", sino de intentar, "no una mediación", sino una "facilitación" del diálogo, ya que todos los venezolanos están de acuerdo en que se tiene que alcanzar una "solución pactada democráticamente". Esto le sirvió para rechazar "cualquier intervención militar" o el "uso de la fuerza en cualquier modalidad".

Explicó que tanto él como sus colegas de Portugal e Italia, por ser los países con una población con mayor número de personas con doble nacionalidad, expresaron los puntos de vista que mantienen sobre la crisis venezolana.

Asimismo, observó la necesidad de "restablecer la situación", porque la "tensión social no puede aumentar más" y reiteró la importancia de que la UE intente "facilitar" un diálogo entre los distintos actores políticos en Venezuela. "No se trata de un cambio de política, sino de modularla para ver cómo la UE puede hacer algo más que aportar ayuda humanitaria. No podemos hacer milagros, pero no podemos quedarnos indiferentes", remachó.

15-OCT-18

