Podemos pide movilización en la calle para garantizar que el acuerdo de pge se aprueba y se cumple

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, comentó este lunes que hace falta que haya movilización en la calle para "conseguir el apoyo parlamentario de las fuerzas que todavía no han dicho que apoyarán" los Presupuestos y porque "hay que vigilar la ejecución del acuerdo" por parte del Gobierno.

Así lo dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Coordinación del partido, aunque la coportavoz de este órgano, Noelia Vera, subrayó que el que sellaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias "es un acuerdo firmado" y "el Gobierno tiene que garantizar que se cumple" pese a las demandas contradictorias u opuestas que puedan plantear el resto de grupos parlamentarios cuyo voto a favor se requiere.

"Es un acuerdo que hay que defender para gantizar que se cumple", reclamó Echenique, quien garantizó que Podemos "estará ahí en primera línea de la mano" de los manifestantes contra la precariedas que saldrán a la calle el 24 y el 27 de este mes. Vera añadió que los diputados de Podemos harán una ruta por todo el país para explicar las medidas del acuerdo.

Echenique, en todo caso, aseguró que no contempla el escenario de que no haya Presupuestos, y en esa línea tanto él como Vera insistieron en la presión de Podemos a los grupos nacionalistas. "Los apoyos parlamentarios que faltan entendemos que finalmente llegarán. Es difícil imaginar cómo van a explicar a que no se les suba el SMI a los catalanes", dejó caer el número dos del partido. "Va a ser dificilmente justificable por cualquier partido votar no a los Presupuestos", terció Vera. "Con las cosas de comer hay que ser muy responsable y respetuoso".

El secretario de Organización reconoció que en algunos apartados "no hay plazos" de aplicación, aunque "se entiende que lo antes posible", y aseguró que, en los aspectos del acuerdo en que no se han concretado plazos de aplicación, ha sido pese a los intentos de Podemos.

En general, dijo que los Presupuestos "tendrían que ser aprobados el 1 de enero para que no se prorroguen los Presupuestos del PP ni un solo día". Sobre los aspectos colaterales del acuerdo, no propiamente presupuestarios, cifró en cuatro meses el plazo para introducir las medidas de pobreza energética y en el 1 de enero la fecha que, como todos los años, se subirá el salario mínimo, en este caso hasta los 900 euros.

Menos conciliador se mostró Echenique con el presidente del PP, Pablo Casado, a quien le pidió que respete el precepto constitucional de que la soberanía nacional reside en el pueblo español y no vaya "pidiendo a poderes extranjeros que intervengan la economía española e impidan que se aprueben los Presupuestos". Según dijo, es "muy curiosa" la circunstancia de que el FMI y la Comisión Europea den por bueno un déficit del 1,8% y el PP y Ciudadanos "anden diciendo que hace falta una senda más austera".

