Memoria histórica. podemos pide al gobierno que destine 8 millones de los pge a investigar los bebés robados

Unidos Podemos va a reclamar al Gobierno que incorpore a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que ambas partes acordaron el jueves una partida de 8 millones de euros a investigar los presuntos casos de bebés robados durante el franquismo y la democracia.

Según indicó a Servimedia el diputado de Unidos Podemos David Carracedo, que lleva años liderando las iniciativas del grupo en esta materia, durante la negociación presupuestaria se presentó al Ejecutivo un documento en este sentido, pero al final la premura de tiempo obligó a concentrarse en la serie de temas sociales sobre los que se fraguó el consenso, y el de los bebés robados quedó "aparcado".

Una vez sellado el acuerdo, Carracedo presentará en el Congreso de los Diputados un documento en el que volverá a insistir en la necesidad de investigar los casos con una unidad policial específica, tal vez dentro de la UCO, que los aglutine, para evitar que se desperdiguen por territorios en las distintas comisarías y que ello impida cruzar datos que puedan llevar a descubrir la existencia de una trama única de sustracción de recién nacidos o de tramas menores coordinadas entre sí.

El grupo estima que esa unidad requeriría 2,5 millones de euros de presupuesto que se añadirían a los aproximadamente 3,5 que exigirían los análisis de ADN de féretros para ver si se corresponden o no con los de sus padres oficiales. Carracedo también piensa que haría falta crear una Fiscalía coordinadora o específica sobre esta materia y reforzar la oficina de información y asistencia a los ciudadanos que denuncien haber sido objeto de sustracción, ahora dependiente de la Dirección General de Relación con Administraciones del Ministerio de Justicia; esto consumiría el resto del presupuesto.

Paralelamente, Podemos espera el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre desde cuándo se contabiliza el lapso de tiempo que, una vez sobrepasado, declararía prescrito el delito, como ocurrió con el del doctor Eduardo Vela, absuelto por este motivo el pasado lunes. Hay dudas sobre si ha de contabilizarse desde la mayoría de edad del presunto bebé robado o desde que éste tiene noticia de que pudo ser objeto de sustracción.

A nivel internacional, Carracedo confía en que las denuncias desechadas en España sean atendidas en la UE o la ONU, en cuyo caso ésta podría hacer recomendaciones de cambios legislativos en España, y el Estado asumirlo como jurisprudencia válida. El diputado de Unidos Podemos recordó que el robo de bebés se considera en Naciones Unidas, por el convenio sobre desapariciones forzosas que ratificó España en 2008, uno de los delitos de lesa humanidad que no prescriben, a pesar de la Ley de Amnistía.

Atender esta recomendación podría llevar a reformar el Código Penal; una vía que él considera "lejana, pero no imposible", pues se ha reavivado la atención mediática sobre los bebés robados. Por último, en la reforma de la Ley de Protección de Datos, que está en fase de ponencia en la Comisión de Justicia, Unidos Podemos va a intentar que los denunciantes cuyo proceso esté judicializado puedan acceder a archivos de las familias a las que dicen pertenecer, para comprobar si hay experientes o partidas que coincidan con los suyos personales.

Carracedo, quien asegura llevar ya más de 900 horas y haber mantenido más de 50 entrevistas trabajando en este tema, atestiguó que "al principio no hacía caso nadie, parecía que estaba loco", y que le costó descubrir que había materia para tirar para adelante, pero que ahora ya está asumido por la dirección del partido. "Ya no vamos a dejarlo, no vamos a parar. Hasta que no esté la gente encontrándose no voy a parar de presionar, de entrevistarme con gente", garantiza.

14-OCT-18

