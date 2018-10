Madrid. las denuncias a los manteros han caído un 577% desde que carmena es alcaldesa

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

Las denuncias interpuestas por la Policía Municipal a los manteros en Madrid se han desplomado desde que Manuela Carmena y Ahora Madrid llegaron a la Alcaldía de la capital.

El último año de Ana Botella como alcaldesa la Policía realizó un 577% más de actas y denuncias por venta ambulante no autorizada que en 2017, según los datos obtenidos a través de una petición de acceso a la información realizada por Servimedia al amparo de la Ley de Transparencia.

Durante los meses de junio y julio de 2018, además, la Policía solo ha presentado 179 denuncias "en materia de protección a los consumidores y la propiedad intelectual e industrial en vía pública", el nombre técnico de las denuncias de la venta realizada por los manteros, según los datos de la Dirección General de la Policía Municipal analizados por esta agencia.

Durante los mismos meses de 2014, el último año completo en el que Ana Botella dirigió el consistorio de la capital, la cifra ascendió hasta las 2.032 denuncias, un 1.135% más. Esta tónica se ha mantenido durante todo el mandato de Ahora Madrid y las denuncias a los manteros han descendido de forma clara.

El pasado 2017 la Policía Municipal realizó 2.448 denuncias por este asunto, mientras que en 2014 la cifra fue de 14.131. Por tanto, el último año de gobierno del Partido Popular se pusieron un 577% más de denuncias por venta callejera ilegal que el año pasado.

La cifra ha ido desciendo año tras año. De las 14.131 denuncias de 2014 se pasó a las 11.068 de 2015 y las 8.274 de 2016. El año pasado la cifra descendió más que nunca, hasta situarse en 2.448, y en 2018 solo ha habido 916 denuncias hasta el pasado mes de julio. Así, la tendencia decreciente sigue presente, ya que en el mismo periodo de 2017 hubo 1.248.

MULTAS

Las sanciones a los manteros se tramitan desde el Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Después de que la Policía Municipal levanta acta por venta ilegal en la vía pública y denuncia a los manteros, esta concejalía es la encargada de llevar a cabo e imponer las sanciones. En el primer semestre de 2018 se llegó a un mínimo histórico, ya que únicamente se iniciaron 2.802 procedimientos sancionadores.

El último semestre completo de gobierno del Partido Popular, el primero de 2015, se comenzaron más del doble de sanciones a manteros, un total de 6.288, lo que supone un 55% más. La tónica de mayor permisividad hacia los manteros viene de atrás. Durante 2017, último año con datos completos, se iniciaron 6.713 sanciones, mientras que en 2014, el último curso completo de Ana Botella, se hizo lo propio con 11.919, un 43% más.

Los datos de sanciones por venta ilegal en la vía pública, obtenidos por Servimedia a través de la solicitud de acceso a la información pública realizada al Ayuntamiento de Madrid, son distintos a los de la Policía Municipal, conseguidos de la misma forma. La Concejalía de Equidad, Derechos Sociales y Empleo tramita las correspondientes sanciones a partir de las actas de la Policía, pero el proceso tarda meses y, por ello, son diferentes los números de sanciones tramitadas o iniciadas en un año y los de sanciones impuestas o finalizadas.

De todos modos, al analizar también las sanciones impuestas, la tónica también es de un claro descenso. Durante el último año en el que se impusieron las sanciones iniciadas por el gobierno popular, 2015, la cifra ascendió a 12.992. El pasado 2017, en cambio, solo hubo 7.040 sanciones, lo que supone una reducción del 45%.

Cuando los manteros reciben una sanción por venta ambulante sin autorización, esta se convierte en una multa económica de 150,26 euros y sin posibilidad de reducción. De todos modos, las multas en muchas ocasiones no se llegan a cobrar, ya que hay problemas para notificarlas y el proceso de sanción es largo. A veces, incluso, las sanciones tramitadas en un año no se llegan a imponer hasta el siguiente curso.

De todos modos, si el Ayuntamiento de Madrid hubiera logrado cobrar todas las sanciones impuestas en 2017, habría recaudado algo más de un millón de euros. En 2015, el último año de Botella, en cambio, la cifra escalaría hasta casi los 2 millones.

PROBLEMA PARA NOTIFICAR LAS DENUNCIAS

Uno de los principales problemas para poder multar a los manteros es la dificultad que tiene el Ayuntamiento para notificarles la denuncia. En los últimos años las denuncias notificadas se situaban alrededor del 80%. En 2014 fueron el 79,27%, en 2015 el 86,12% y en 2016, el 83,68%. Los últimos datos disponibles de la Policía Municipal, los del 2017, descienden la cifra de denuncias notificadas hasta un exiguo 16,05%.

El descenso del porcentaje de notificaciones es notorio y se debe a diversos motivos. Hay denuncias que no van contra un vendedor en particular y, por ello, directamente no se le notifican a ningún particular, pero no es la única causa. En muchas ocasiones se sanciona a manteros a los que no se puede identificar y, por tanto, después resulta imposible hacerles llegar la multa.

A partir del presente 2018, además, este porcentaje no podrá seguir siendo analizado, ya que la Policía Municipal de Madrid ha dejado de recoger los datos de denuncias notificadas y ya solo realiza el recuento de actas y denuncias interpuestas por los agentes.

CENTRO, VALLECAS Y TETUÁN, EN CABEZA

El distrito Centro es el que tiene una mayor presencia del 'top manta'. Por tanto, no es de extrañar que sea en el que se interponen más denuncias contra los manteros. En esta zona de Madrid se concentran más de la mitad de denuncias, un 52,19%, desde 2013 hasta la mitad de 2018.

El porcentaje, además, se ha incrementado en los últimos tiempos. Los datos conjuntos de 2017 y el primer semestre de 2018 indican que la cifra asciende hasta el 59,37%. En ese tiempo hubo 34.586 denuncias en toda la ciudad, 20.533 de las cuales se pusieron en el distrito Centro.

Detrás de Centro se encuentran los distritos de Puente de Vallecas y Tetuán, aunque a una distancia notoria. Mientras que por cada 100 habitantes del centro ha habido 56 denuncias a manteros en los últimos cinco años, la proporción desciende a siete en el caso de Puente de Vallecas y a cinco en el de Tetuán. Después se encuentran el barrio de Usera, donde se han puesto cuatro denuncias por cada 100 habitantes en los últimos cinco años, y Arganzuela, Carabanchel y Retiro, donde se han puesto tres.

En el otro lado de la tabla se encuentran tres distritos donde no se ha puesto ni media denuncia por cada 100 habitantes: Moratalaz, con 0,20 denuncias, y Villa de Vallecas y Vicálvaro, ambos distritos con 0,14. Los tres, además, continúan a la cola en los datos de 2017 y 2018.

Estos datos más recientes, en cambio, muestran cambios en los distritos que encabezan el ranking de denuncias. Entre 2017 y la primera mitad de 2018 se han puesto 16 denuncias por cada 100 habitantes en el distrito Centro, que sigue en cabeza. Puente de Vallecas también continúa segundo, con una sola denuncia por cada 100 habitantes, pero el tercer puesto esta vez lo comparten Usera y Retiro, también con una sola denuncia. Tetuán en esta ocasión se encuentra en el quinto puesto, con un cálculo de 0,75 denuncias.

14-OCT-18

