Presupuestos. el gobierno se considera ganador en su pacto con podemos

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

El Gobierno no oculta su satisfacción por el acuerdo alcanzado con Unidos Podemos y estima que se trata de un pacto de legislatura más allá de un acuerdo presupuestario.

Asimismo, considera, según fuentes gubernamentales consultadas por Servimedia, que con el acuerdo suscrito el Gobierno socialista saldría "más reforzado" de cara a unos futuros comicios que su principal rival en la izquierda española.

Apunta que los "avances" que con este acuerdo se trasladan a la sociedad, como los permisos de paternidad o el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), los "rentabiliza" más el Ejecutivo que un partido de la oposición.

En este sentido, las citadas fuentes ponen en valor que de lo más publicitado del acuerdo sea la subida del SMI, porque, además de lo que supone para los ciudadanos, es una medida que llega "muy bien" a sectores que son potencialmente más de Podemos, como los jóvenes.

Muchas de las medidas del pacto van más allá del proyecto de Presupuestos, pero el Gobierno por el momento no contempla desarrollarlas al margen del proyecto de Ley de PGE porque no quiere contemplar "otro escenario que no sea aprobarlos". "Sería ir a una negociación derrotados", reconocen desde el Ejecutivo.

Sin embargo, en Moncloa asumen que en el supuesto de no contar con apoyo necesario de otras formaciones para los PGE, hay medidas que pueden intentar tramitar de manera individual -como el SMI-, que podrían contar con el respaldo parlamentario necesario y así mostrar que apuestan por una agenda social pero que se lo impide la oposición por oportunidad política.

(SERVIMEDIA)

13-OCT-18

MML/ips/caa