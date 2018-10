Madrid. los agentes forestales de madrid recomiendan no coger setas sin conocerlas

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

Los agentes forestales de la Comunidad de Madrid recomendaron este sábado a todos los ciudadanos "que no recojan setas salvo que estén absolutamente seguros de conocerlas", pues algunas pueden ser venenosas.

Coincidiendo con la época del año en que más proliferan las setas, los agentes forestales de Madrid quisieron reiterar esta advertencia, divulgada en nota de prensa por la Comunidad. "Buena parte de ellas son perfectamente comestibles, pero es imprescindible identificarlas correctamente, ya que conviven con otras que son tóxicas, venenosas o, incluso, mortales", puntualizaron.

En concreto, subrayaron que "la 'amanita phalloides' es la seta más peligrosa de las que tenemos en la Comunidad de Madrid. Su ingesta puede provocar la muerte y, además, es muy difícil de detectar, ya que los primeros síntomas suelen aparecer a las 48 horas. Otras especies tóxicas presentes en nuestro entorno son la 'amanita muscaria' o 'matamoscas', que también es alucinógena, o la 'marasmius'".

"En el caso de que resultemos intoxicados y empecemos a sentir malestar es muy importante acudir al hospital con una muestra de la especie que hemos consumido", concluyeron su recomendación sanitaria los agentes forestales.

Desde una perspectiva medioambiental, los agentes recuerdan que "si queremos recoger setas es muy importante cortarlas y no arrancarlas, puesto que si hacemos lo segundo no volverán a crecer". Recomiendan también utilizar una cesta y no una bolsa de plástico. De este modo, las esporas se irán soltando y podrán crecer de nuevo.

(SERVIMEDIA)

13-OCT-18

KRT/caa