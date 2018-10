Presupuestos. el gobierno destaca que el acuerdo con podemos es sólo "el principio del trabajo" de los pge

MADRID, 11 (SERVIMEDIA)

El Gobierno destacó este jueves que el acuerdo político alcanzado con Unidos Podemos es "el principio del trabajo, nada menos, pero sólo el principio del trabajo", para la elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado PGE para 2019.

Ahora iniciará el Ejecutivo y el PSOE la ronda de contactos con las demás formaciones para que se puedan sumar a este acuerdo que contempla medidas que van más allá cuestiones presupuestarias.

A la búsqueda de ese acuerdo global que permita la aprobación parlamentaria de los PGE el Ejecutivo, según fuentes gubernamentales, va con mucha predisposición al acuerdo. Es una negociación en la que Podemos también estará presente porque, dado el importante apoyo parlamentario que aporta Unidos Podemos, no se pondrá en peligro el acuerdo fijado.

El Gobierno no contempla no conseguir un acuerdo que le permita presentar los PGE, hasta el punto que aseguran las mismas fuentes que en el Ejecutivo no se trabaja con el escenario de no cerrar un acuerdo con las las demas formaciones como el que se ha fraguado con Podemos. Entienden que seria ir "derrotado" a una negociacion en la que no se fijan otro objetivo que el acuerdo.

Ante los periodistas, la ministra portavoz, Isabel Celaá, subrayó que el acuerdo con Unidos Podemos, cuyos flecos se cerraron esta misma mañana, es "muy beneficioso para el conjunto de la sociedad, también para la catalana", en un claro mensaje a las fuerzas políticas catalanas, a las que el Ejecutivo necesita para que los Presupuestos sean aprobados en el Parlamento, ya que PP y Ciudadanos han adelantado que no apoyarán el acuerdo. Este pacto se ha alcanzado, remarcó, entre la "segunda y la tercera" formación política en España según su representación parlamentaria.

AGENDA SOCIAL

Celaá indicó que el acuerdo cerrado con Unidos Podemos "está en la línea programática de ambas partes" y en él se incide en "la agenda del cambio" para recuperar derechos escamoteados" en la crisis económica y "blindar el Estado del bienestar".

La portavoz aprovechó para criticar al anterior Ejecutivo que presidía Mariano Rajoy al afirmar que llevaban años "años diciendo, en el Telediario, que la crisis ya había pasado" pero será "ahora" cuando los españoles, dijo, lo "noten" sus vidas.

Así, Celaá leyó el primer párrafo del acuerdo suscrito con Podemos porque es "todo un anuncio de intenciones" de la "agenda social" que "prima" en el Gobierno. "Después de 7 años de recortes y asfixia de los Gobiernos de Partido Popular, nuestro país ha retrocedido en igualdad de oportunidades, en cohesión social, en libertades y derechos, en calidad democrática y en convivencia", leyó Celaá del 'Acuerdo de presupuestos generales del estado 2019: presupuestos para un Estado social' firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

ACUERDO A MÁS

Por su parte, la ministra de Hacienda destacó que "éstos son unos acuerdos que conforman un núcleo muy importante" para el futuro proyecto de ley que presente el Gobierno "entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre" ante las Cortes.

Ahora empieza una negociación con el resto de formaciones parlamentarias, salvo el PP y Ciudadanos que se han "autoexcluido". Con este escenario, dijo Montero, deben estar "todos dispuesto a renunciar", porque así se sienta uno en una negociación, aunque "sin renunciar a aquellas cuestiones que consideremos claves".

Por eso, su "afán" es sentarse con el "PNV y el resto", de formaciones para ver cómo perciben, sienten y analizan estas cuentas y discutirlas. Montero confía en que las formaciones políticas pongan "por delante" el bienestar de los ciudadanos y superen la "miopía política" de pensar que apoyar unos PGE supone "apoyar a un Gobierno, cuando es todo lo contrario".

La titular de Hacienda insistió en poner en el "centro" de la negociación de los intereses de los ciudadanos y así espera "establecer un diálogo y una suerte de negociación" con los demás que permita que, "cuanto más fuerzas mejor", respalden este acuerdo.

