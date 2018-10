MADRID, 11 (SERVIMEDIA)

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, dejó claro este jueves que el nivel de la representación española que acudirá el próximo 1 de enero a la toma de posesión del nuevo presidente de Brasil "no dependenrá del resultado de las elecciones".

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española en una rueda de prensa en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores junto con su homólogo brasileño, Aloysio Nunes, acerca de la inquietud que genera en la comunidad internacional la posibilidad de que el ultraderechista Jair Bolsonaro se imponga en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas prevista para el próximo 28 de octubre al candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, tras haber obtenido en la primera vuelta el 46% de los votos.

Borrell afirmó que "Brasil está de moda", puesto que todo el mundo está pendiente de lo que pueda pasar allí el próximo día 28. No obstante, confesó que "parece que no es difícil hacer una apuesta", si bien apeló a la prudencia debido a que los brasileños todavía "no han dicho su última palabra".

Esto le sirvió para reflexionar acerca de las bondades de las segundas vueltas electorales, ya que permiten a los ciudadanos "mostrar sus preferencias completas".

A pesar de ello, confesó que había explorado con su homólogo brasileño todos los escenarios que pueden surgir en Brasil tras la celebración de la segunda vuelta electoral.

Ante la inquietud que genera el discurso racista, machista, homófobo y nostálgico de la dictadura brasileña (1964-1985) que propala Bolsonaro, el jefe de la diplomacia española comentó que "a los gobernantes se les juzga por sus actos" y apeló a la prudencia antes de juzgar la situación que habrá en Brasil después del próximo 28 de octubre.

Por último, subrayó las "excelentes relaciones" que mantienen España y Brasil, reiteró el apoyo español a la entrada del país brasileño en la OCDE y confirmó que la fecha de una visita de los Reyes a Brasil está pendiente de ser fijada.

Por su parte, Nunes aseveró que el día 28 de octubre se hará oír la "voluntad de los brasileños" y reivindicó que su país cuenta con "instituciones democráticas sólidas, prensa libre, justicia independiente, libertad sindical y política", un Estado de Derecho fuerte y unas políticas públicas fijadas por ley en materia de derechos humanos y género.

Por todo ello, aventuró que los "parámetros políticos" de Brasil son "estables" y no se producirán "cambios notables" en su país tras las elecciones.

