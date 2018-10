Delgado asegura que no ha cometido "ninguna acción indigna" y que en la comida con villarejo no había "ninguna mafia"

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, aseguró este miércoles en el Congreso que no ha cometido "ninguna acción indigna" en relación con el excomisario José Manuel Villarejo, al tiempo que afirmó que no había "ninguna mafia", sino mandos policiales en activo en la comida del 23 de octubre de 2009 en la que ella participó cuando era fiscal.

Delgado hizo esta consideración en su comparecencia de algo más de dos horas y media ante la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, donde explicó lo relativo a su relación con Villarejo y a la comida de 2009, en la que participó este excomisario y cuya grabación fue dada a conocer por el diario 'Moncloa.com'.

En su respuesta a la diputada del PP María Jesús Moro, la titular de Justicia negó que en este encuentro de hace nueve años hubiera "ninguna mafia policial", ya que "todos los presentes" eran "altos funcionarios policiales en activo", a los que acompañaban ella y el exjuez Baltasar Garzón.

La ministra aludía así al hecho de que Moro se refiriese en su turno de palabra a que la ministra había hablado de Villarejo como perteneciente a las "cloacas" del Estado, de lo que se podía deducir que la entonces fiscal de la Audiencia Nacional estuvo "con la mafia" en la comida de 2009.

"NINGUNA ACCIÓN INDIGNA"

Asimismo, la titular de Justicia, en respuesta al diputado de Ciudadanos Ignacio Prendes, indicó que ella no es "chantajeable" y que lo que viene denunciando no es que se haya consumado un chantaje, sino que tras la difusión de la grabación de la comida de 2009 con Villarejo hay una "pretensión de chantaje al Estado".

También insistió en que no ha mentido sobre sus contactos con este excomisario ni ha tenido con él ninguna relación profesional. "No he mentido; no he cometido ninguna acción indigna; no soy amiga del comisario Villarejo; y no he trabajo ni he tenido relación profesional alguna con él".

La ministra hizo estas consideraciones después de que en su intervención inicial asegurara, respecto a la difusión de los audios de la comida de 2009, que está siendo doblemente "víctima", ya que es objeto de un intento de chantaje por parte de este excomisario y del uso político que de ello hace "la derecha, la extrema derecha y la extrema extrema derecha".

Al mismo tiempo, aunque fue preguntada por PP y Ciudadanos, la titular de Justicia no explicó de qué habló en las otras dos ocasiones en las que ha reconocido que se vio con Villarejo.

"HA PUESTO EL VENTILADOR"

Por su parte, Moro, en nombre del PP, acusó a la ministra de haber puesto el "ventilador" al referirse a las relaciones que supuestamente tuvo Villarejo con Gobiernos presididos por Mariano Rajoy o José María Aznar. Según esta diputada, con este planteamiento la titular de Justicia había "amenazado" a la formación popular, en referencia a que también pueden aparecer otras grabaciones.

Por su parte, Ignacio Prendes, de Ciudadanos, se refirió a que España necesita una titular de Justicia "que no pueda ser chantajeada" y que existen "bastantes dudas" de que Delgado sea la persona adecuada. Además, este diputado reprochó a la compareciente que no explicase cuándo se dio cuenta de que Villarejo era "un policía corrupto chantajeador".

Asimismo, Eduardo Santos, de Podemos se refirió a que era "importante" que Delgado hubiese reconocido la existencia de "cloacas del Estado", puesto que es algo que la formación morada viene denunciando hace tiempo. No obstante, demandó a la ministra un "plan" para "limpiar" estos bajos fondos del sistema.

A su vez, Mikel Legarda, del PNV, se refirió a que su partido no votó este martes en el Congreso a favor de pedir el cese de la ministra porque no ve relación "inmediata" entre la grabación de la comida de 2009 con causas judiciales abiertas. No obstante, discrepó con la titular de Justicia en que el audio de este encuentro no tiene por qué ser ilegal si era una comida privada y lo grabó uno de los asistentes.

(SERVIMEDIA)

10-OCT-18

NBC/gja