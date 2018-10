Madrid. la viuda del último trabajador del metropolitano muerto por amianto: "eché de menos una corona de metro, que no mandó ninguna"

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

Eugenia Martín, viuda del trabajador de Metro fallecido la pasada semana a causa del amianto, declaró hoy, tras asistir a la comisión de investigación del Parlamento regional en la que comparecieron, entre otros, Juan Bravo, expresidente de esta compañía, que "eché de menos una corona de Metro, que no mando ninguna".

Agradeció "enormemente a todos los compañeros y a todas las personas que se solidarizaron con mi marido el día que falleció, y el paro que hicieron". "Agradezco también el apoyo que nos dieron ese día decenas de compañeros que se trasladaron al tanatorio", señaló la viuda del trabajador fallecido, quien añadió que a su marido, que llevaba 38 años en Metro, "le apreciaban mucho".

Sobre la citada comisión de investigación, dijo que, después de escuchar las comparecencias, "me está pareciendo que todo el mundo está eludiendo responsabilidades". Afirmó que, por lo dicho por los comparecientes, "en Metro nadie sabía nada de nada, nadie había visto nada y nadie sabe determinar quién puede ser el responsable de todo esto".

Asimismo, indicó que no espera nada de esta comisión porque "todos van a negarlo todo y ya está" y manifestó que espera "justicia en todas las partes, en la comisión, en la Fiscalía y en los juzgados". Tras asegurar que su marido "ha sufrido mucho", señaló que espera que "se le resarza, aunque él no lo va a poder ver, por el daño que le han hecho, que ha sido mucho".

"Siempre fue un trabajador ejemplar y al final se llevó una gran decepción con Metro, como me la he llevado yo, porque nos dimos cuenta que mi marido para ellos solo era un ´número", explicó la viuda del trabajador fallecido, quien destacó que "no nos ofrecieron ayuda de ningún tipo".

"Nos costó sudor y sangre que nos dieran la baja por enfermedad profesional y tuvimos que llamar a la inspección médica para que nos la dieran porque no querían reconocer que había amianto en Metro", explicó.

LOS SINDICATOS DICEN QUE "NADIE SABIA NADA"

Por otro lado, los representantes sindicales que acudieron a la citada comisión de investigación hicieron declaraciones similares a las de la viuda del empleado de Metro fallecido. Teodoro Piñuelas, secretario general de UGT en la compañía metropolitana, dijo que Bravo "no ha reconocido que en su etapa le ocultaron un informe que llegó del trabajador al Servicio de Inspección en el que se ponía de manifiesto que tenía una enfermedad por exposición al amianto".

Francisco Javier del Llano, presidente del Comité de Empresa de Metro y vicesecretario del Sindicato de Maquinistas, manifestó que la comparecencia de Bravo "ha sido como la de todas las personas que han comparecido, quienes han dicho que desconocen los hechos". Señaló que "a fecha de hoy, sigue siendo la misma gente que durante 15 años han obviado este asunto".

Juan Carlo de la Cruz, secretario general de CCOO de Metro, denunció la "negligencia" por parte de la compañía y destacó que "se está demostrando", por lo dicho por los comparecientes a las distintas sesiones de la comisión de investigación, que "nadie quiere asumir responsabilidades y nadie conocía la existencia de amianto".

Juan Bravo, que fue presidente de Metro de Madrid entre los años 2009 y 2011, y posteriormente consejero-delegado de Metro de Madrid durante los años 2015 y 2017, afirmó que en todos los años que estuvo en cargos directivos en esta compañía "nadie me trasladó nada" sobre este asunto. "En ningún momento me trasladaron esta preocupación", aseguró. Tampoco reconoció la existencia de amianto Carlos Cuadrado Pavón, director general de Explotación Ferroviaria de Metro.

