Neste mês de setembro, as exportações de café - verde, solúvel e torrado & moído - do Brasil totalizaram 3,02 milhões de sacas (de 60 quilos), um aumento de 24% em relação ao mesmo mês do ano anterior e de 0,7% em relação a agosto de 2018, informou hoje (10) o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé).