Cataluña. borrell defiende no haber invitado a torra al foro de la unión por el mediterráneo para evitar un "incidente diplomático"

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, dijo este miércoles que no se arrepiente de su decisión de no haber invitado al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, al foro de la Unión por el Mediterráneo (UpM) y la justificó en el hecho de que España no se podía permitir un "incidente diplomático".

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española en declaraciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados, en las que dejó claro que no se arrepiente de la decisión que tomó porque "era lo que tenía que hacer".

Esto le sirvió para explicar que en un acto público con 43 ministros de Asuntos Exteriores como el de la UpM "no podíamos permitirnos un incidente diplomático" como el que sucedió en Washington entre Torra y el entonces embajador de España en EEUU, Pedro Morenés.

Por último, dijo que "si las cosas siguen como están", volverá a no cursar una invitación al presidente de la Generalitat para que acuda a este tipo de actos, si bien mostró su confianza en que la situación "mejore".

