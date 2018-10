Lambán asegura que sánchez no piensa en generales y está "dispuesto a volcarse" en la campaña de díaz en andalucía

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)

El presidente de Aragón y líder de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, se mostró convencido este lunes de que el secretario general del PSOE y jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se volcará en la campaña electoral para que Susana Díaz vuelva a ser la presidenta de la Junta de Andalucía tras las elecciones autonómicas del 2 de diciembre.

En la rueda de prensa que ofreció Lambán en el Palacio de la Moncloa tras dos horas de reunión con Sánchez, comentó en la conversación dedicaron "unos minutos" al anuncio de elecciones en Andalucía para el 2 de diciembre que convocó oficialmente Díaz mientras ambos estaban reunidos.

Aseguró Lambán que Sánchez le ha "comentado que en los últimos días había hablado mucho con Susana, que habían dado los pasos sin escamotearse ningún tipo de información el uno del otro". "El presidente del Gobierno está absolutamente dispuesto a volcarse en esa campaña, como no puede ser de otra forma", remachó Lambán.

Además, el dirigente socialista subrayó que no le "cabe ninguna duda" de que Díaz "va a tener el apoyo entero, integro, unánime y entusiasta de todo el PSOE, empezando por el presidente del Gobierno". "Está dispuesto a volcarse", añadió.

NADA DE GENERALES

Si bien, también se mostró convencido de que "no" ha visto al presidente "en disposición de una convocatoria urgente de elecciones", y remarcó que la convocatoria electoral es una "potestad" de los presidentes y que es "la única que es persona e intransferible.

De hecho, indicó que ha visto al presidente "bastante optimista" respecto a que en 2019 España cuente con unos Presupuestos Generales y bastante convencido de que al final no será una empresa imposible ni mucho menos llegar a acuerdo con Unidos Podemos"

"Yo no he visto al presidente en disposición de una convocatoria urgente de elecciones, pero no seré yo quien le diga al presidente del Gobierno, ni quién le opine, en qué fechas las tiene que convocar", respondió cuando se le preguntó por las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, que pronosticó generales para otoño de 2019.

"A Page no solo le profeso admiración y respeto, sino que además es gran amigo" pero desde el "respeto" le comentó que la fecha de convocatoria de elecciones es "personal e intransferible de cualquier presiente y yo respetaré cualquier fecha que elija Pedro Sánchez de la misma forma que respeto absolutamente la decisión de mi compañera Susana Díaz de convocar elecciones para el 2 de diciembre", expresó.

Lambán bromeó señalando que el anuncio de convocatoria electoral en Andalucía es "algo que a ninguno de ustedes le habrá producido un rasgamiento de vestiduras"-

Lambán no tuvo "ninguna duda" de que Sánchez participará en la campaña de las andaluzas y se "volcará" en ellas. Pero restó importancia al contagio que el resultado en Andalucía pueda tener para el resto de citas electorales autonómicas y municipales de mayo más allá de los que "puedan tener las elecciones de un sitio en otro sitio".

No obstante, indicó que no tiene "absolutamente ninguna duda de que Susana Díaz va a tener un excelente resultado y que si se produce el efecto contagio a todos los demás - presidentes autonómicos socialistas- nos va a venir francamente bien"

CATALUÑA

Por otra parte, el presidente de Aragón respaldó la política del Ejecutivo con Cataluña y dijo que es "muy meritorio el esfuerzo del presidente Sánchez para tratar de reconducir las relaciones con Cataluña, a través de cauces de la Constitución".

"Parece muy meritorio ese esfuerzo del presidente, de abordar el problema a través de la política", y destacó que "algún fruto está dando vista la descomposición en la que está entrando el mundo independistas desde hace unas fechas". De hecho, frente a las críticas, afirmó que "todavía" no observa por parte de Sánchez que se haya producido "nada que sea otorgar ningún trato de favor a Cataluña.

