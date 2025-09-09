Endesa y Ayvens lanzan un renting para coches eléctricos que incluye la recarga doméstica y pública

Endesa, junto con la compañía de movilidad Ayvens, acaba de lanzar Endesa Drive, un innovador servicio de renting todo incluido que busca darle un nuevo impulso a la movilidad eléctrica en el país, facilitando la recarga tanto en el domicilio como en la vía pública, con una única cuota fija mensual.

Se trata del primer renting eléctrico diseñado para clientes particulares que incluye, en un solo contrato y una sola cuota fija mensual, el renting del vehículo eléctrico o híbrido enchufable, con servicios de mantenimiento, cambio de neumáticos, reparación y seguro. Pero, además, incorpora la instalación de un punto de recarga doméstico inteligente y una bonificación para la recarga en la vía pública, siendo estos dos últimos matices los aspectos más innovadores.

Por un lado, la instalación del punto de recarga incorpora, además del propio cargador, varios servicios, como balanceo de potencia y conectividad con la App de Endesa. Además, Endesa pone a disposición de los clientes de Endesa Drive su tarifa Tempo Zero, la tarifa de luz para hogares pensada para la recarga de vehículos eléctricos con la que se bonifican los primeros 200 kilovatios-hora (kWh) de cada mes entre la 1 y las 7 de la mañana. Esto equivale a aproximadamente 15.000 kilómetros anuales con un consumo de referencia de 16kWh/100km.

Por otro lado, el servicio de renting también incluye hasta 200kWh (100kWh para los clientes sin tarifa de Endesa) al mes bonificados en recargas en la red de acceso público de Endesa. Cabe señalar que esta red hoy en día supera los 6.200 puntos de recarga por todo el territorio nacional. De toda esta infraestructura, el 98% de los cargadores son como mínimo de carga semirrápida (22kW) y ya el 42 % es de tecnología rápida o ultrarrápida, tanto en entorno urbano como de carretera.

"Endesa lleva comercializando soluciones de recarga de acceso privado tanto para cliente particular como empresas desde hace más de 15 años, lo que le ha permitido conocer de cerca el mercado y adaptar sus soluciones a las necesidades de los clientes. El lanzamiento de Endesa Drive junto con Ayvens es una muestra de cómo día a día trabajamos para hacer el paso a la movilidad eléctrica cada vez más sencillo", ha agregado Davide Ciciliato, director general de comercialización de Endesa.

Por su parte, Clara Santos, directora general de Ayvens España, ha asegurado que "Endesa Drive es un producto pionero que nos permitirá facilitar al cliente particular su transición hacia una movilidad sostenible, ayudando a superar las barreras que todavía existen a la hora de adquirir un vehículo eléctrico, como lo es la recarga".

Este acuerdo de colaboración es un paso más en el Plan de Endesa para impulsar la movilidad eléctrica en España y facilitar la transición al cliente con soluciones sencillas, ayudando a romper las barreras que todavía existen a la hora de adquirir un vehículo eléctrico.