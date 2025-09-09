Iberdrola acuerda el suministro de energía renovable al grupo de distribución italiano Selex por diez años

Iberdrola ha firmado con Selex Gruppo Commerciale un acuerdo de compraventa de energía renovable (PPA, por sus siglas en inglés) que cubrirá el suministro de 1.250 GWh a lo largo de diez años. A partir de julio de 2026, la eléctrica española proporcionará 125 GWh anuales de energía solar, con una potencia de 77 MW, destinados a abastecer la red comercial de Selex, el mayor grupo de distribución moderna en Italia.

Selex, integrado por 18 empresas y con más de 3.300 puntos de venta bajo enseñas como Famila, A&O y C+C, da empleo a más de 42.600 personas en el país. Con este acuerdo, el grupo avanza en su estrategia de sostenibilidad y asegura un aprovisionamiento energético estable para sus empresas asociadas. El impacto medioambiental será relevante: se estima una reducción de 37.000 toneladas de CO2 al año, equivalente a la plantación de 1,5 millones de árboles.

La compañía italiana ha destacado que este PPA aporta valor añadido a sus sinergias en materia energética, al tratarse de una solución innovadora a largo plazo que permite estabilizar costes y abordar los retos de sostenibilidad de forma estructurada. Para Iberdrola, el acuerdo refuerza su papel como socio clave en la descarbonización de la industria italiana y como líder europeo en el mercado de PPAs, donde ya trabaja con grandes corporaciones como Amazon, Microsoft, Meta, Mercedes-Benz o Vodafone.

En Italia, la energética consolida así su posición en el segmento de la gran distribución, sumando a Selex a su lista de clientes industriales que ya incluye a BTicino, Bayer o Acciaierie Venete, todos ellos con contratos de suministro de energía verde procedente de plantas fotovoltaicas en operación en el país. Estos acuerdos han permitido a Iberdrola convertirse en un actor de referencia para el desarrollo de la electrificación industrial y la transición energética italiana, en un momento en el que la seguridad de suministro y la reducción de costes son prioridades estratégicas para el tejido empresarial.

El liderazgo de Iberdrola en este ámbito se refleja también a nivel europeo. Por segundo año consecutivo, la compañía ocupa el primer puesto en el mercado de PPAs en Europa, según el informe Pexapark Renewables Market Outlook 2025. Este reconocimiento consolida su capacidad para cerrar contratos a largo plazo con grandes consumidores de energía y refuerza su estrategia de impulsar proyectos renovables que aporten estabilidad de precios y sostenibilidad en sectores clave de la economía.