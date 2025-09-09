Las eléctricas exigen a la UE una mayor presencia del bombeo hidroeléctrico para evitar apagones y la subida de la luz

Iberdrola, Enel, EDP y Statkraft, junto a un gran grupo de eléctricas europeas, han lanzado un llamamiento a las instituciones comunitarias y a los gobiernos nacionales para reclamar con urgencia el desarrollo de plantas de almacenamiento hidroeléctrico por bombeo. El sector advierte de que sin un despliegue masivo de esta tecnología, Europa no podrá garantizar ni la seguridad de suministro ni la estabilidad de precios en un sistema eléctrico dominado por eólica y solar.

El documento, conocido como "Paris Pledge", subraya que hacia 2050 las renovables variables cubrirán el 86% de la capacidad de generación en Europa, lo que multiplicará por siete las necesidades de flexibilidad de la red, hasta superar los 2.000 TWh anuales.

Actualmente, el continente dispone de 48 GW de capacidad de bombeo, pero los modelos de la Comisión Europea exigen al menos que esa cifra se duplique en los próximos 25 años.

La industria recuerda que en 2023 se desperdiciaron más de 12 TWh de electricidad renovable, con un coste estimado de 4.300 millones de euros para los consumidores, y alerta de que estas pérdidas podrían multiplicarse por diez en 2030 si no se despliega suficiente almacenamiento de larga duración.

Para lograrlo, el sector eléctrico quiere presentar a finales de esta semana una batería de propuestas a la Comisión Europea entre las que figura una iniciativa para el despliegue de almacenamiento. Para ello piden diferenciar en la normativa el almacenamiento de larga duración respecto al de corta duración; implementar sin retrasos la nueva Directiva de Renovables (RED III) y la reforma del mercado eléctrico; remunerar los servicios de estabilidad y seguridad de suministro que aporta el bombeo; eliminar la doble tarificación de red que hoy penaliza a las instalaciones de almacenamiento; Acelerar los procesos de permisos, tratándolos como infraestructuras de interés público prioritario.

El compromiso sectorial incluye invertir en nuevos proyectos, reforzar la cadena de suministro europea, contratar y formar a una nueva generación de trabajadores y aplicar las mejores tecnologías disponibles con estricto respeto medioambiental.

La cartera de proyectos actual suma más de 32 GW en desarrollo en la UE y 3 GW adicionales en Suiza, Noruega y Turquía, pero buena parte se encuentra bloqueada en trámites administrativos. La industria advierte de que, sin medidas políticas inmediatas, Europa perderá la oportunidad de consolidar su liderazgo tecnológico y reforzar la seguridad energética tras la crisis del gas.

"El tiempo de actuar es ahora", concluye el Paris Pledge, que se presenta como un compromiso colectivo para garantizar que el almacenamiento por bombeo sea el pilar de la transición energética europea.