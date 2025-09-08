Umbrella logra un contrato de 73 millones para una planta que combina energía solar y baterías

Umbrella Global Energy ha suscrito su primer gran contrato para diseñar, desarrollar y levantar una planta que combine la generación solar fotovoltaica con el almacenamiento de la energía con baterías. La empresa de renovables realizará los trabajos para crear esta instalación híbrida después de firmar un contrato de 73,6 millones de euros con un grupo empresarial electrointensivo español.

El proyecto supondrá la creación plataforma energética industrial compuesta por una planta fotovoltaica de 80,56 MW y un sistema de almacenamiento en baterías (BESS) con una capacidad de 366,84 MWh. Según el grupo valenciano, "el proyecto supone un hito internacional en la transición hacia la descarbonización en la industria, al integrar uno de los mayores sistemas de gestión avanzada de energía solar con almacenamiento a gran escala en España y Europa".

El grupo, a través de IM2 Energía Solar, asumirá el diseño, suministro, ejecución y conexión de las instalaciones fotovoltaicas y el sistema de almacenamiento del proyecto.

Según la empresa de ingeniería especializada en fotovoltaica, el inicio de la obra está previsto para el próximo mes de octubre 2025 y la fecha estimada de puesta en marcha en el tercer trimestre de 2026.

La experiencia en autoconsumo

La firma de este contrato refuerza la posición de Umbrella Global Energy como compañía especialista en la integración de soluciones energéticas inteligentes en sectores industriales de alta intensidad energética. A través de IM2, el grupo fundado por Enrique Selva ha desarrollado grandes proyectos de autoconsumo, como el del grupo cerámico Pamesa.

El nuevo encargo llega después de que precisamente el grupo optase por un giró estratégico y dejar el diseño y construcción de parques fotovoltaicos para terceros, lo que en el sector se denomina como EPC, para centrarse en promover plantas propias.

Además el grupo apostó por una filial propia de equipos de baterías con un software inteligente propio, Turbo Energy, que sacó a cotizar al Nasdaq, aunque sigue lejos de la rentabilidad.