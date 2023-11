Iberdrola y el fondo de Singapur pujarán por 4.000 millones en redes

Iberdrola y GIC, el fondo soberano de Singapur, calientan motores para la próxima subasta de redes de transmisión eléctrica que se celebrará en Brasil el próximo 15 de diciembre. Ambas compañías cerraron el pasado 30 de septiembre la creación de una alianza para el desarrollo de este negocio en el país, donde preveían acudir de forma conjunta a las licitaciones que se produzcan.

Según explica la eléctrica española, el pasado 2 de agosto se publicó la orden por la que Aneel -el organismo regulador brasileño- pone sobre la mesa el proyecto para una segunda subasta de transporte este mismo años.

La licitación tendrá por objeto la contratación de concesiones de transmisión, con instalaciones situadas en los estados de Goiás, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo y Tocantins.

Los 3 lotes a negociar alcanzan los 4.445 km de nuevas líneas de transmisión y 9.840 MVA de capacidad de transformación para lo que se estima una inversión récord de alrededor de 4.100 millones de euros - 21,7 billones de reales - (18,1 billones para los enlaces de corriente continua y 3,6 millones para los sistemas de corriente alterna de 500 kV).

El lote 1 se ha dividido en cuatro sublotes para aumentar la competencia. El primer concurso será por sobres entre todo el lote y la división por sublotes. El resultado se determinará mediante una combinación de las mejores ofertas.

La eléctrica ya participó en la licitación anterior de redes pero no logró hacerse con ninguna adjudicación por su elevado precio, según explicó la empresa.

Acuerdo de abril

Iberdrola y GIC cerraron el pasado abril un acuerdo estratégico para el desarrollo de las redes de transmisión en Brasil por 456 millones de euros. Ambas sociedades pactaron coinvertir en activos operativos de transporte (Jalapão, Santa Luzia, Dourados, Atibaia, Biguaçu, Sobral, Narandiba y Río Formoso), con un total de 1.865 km de líneas de transporte, con un plazo medio de concesión de 25 años.

La alianza además incluye el derecho a adquirir una participación del 50% de otros activos en construcción y operación (Itabapoana, Guanabara, Vale do Itajaí, Lagoa dos Patos, Morro do Chapéu, Estreito, Alto do Parnaíba, Paraíso y Potiguar Sul), que engloban 6.279 kilómetros. La opción de adquirir esta participación podría adoptarse también este mismo año.

La retribución anual total de estos activos es equivalente a aproximadamente unos 1.300 millones de reales brasileños -unos 233 millones de euros- que pasarían a incrementar el tamaño del nuevo vehículo entre ambas sociedades.

La eléctrica española, por medio de su filial en Brasil, Neoenergia, tendrá una participación del 50% de la sociedad, valorada en 1.200 millones de reales brasileños -228 millones de euros-.

GIC, por su parte, es una firma líder de inversión global constituida en 1981 para garantizar el futuro financiero de Singapur. Como gestor de las reservas de divisas de Singapur, GIC adopta un enfoque de inversión disciplinado y a largo plazo, y se compromete a invertir en soluciones críticas para acelerar la transición energética.

Alianza con Masdar para el parque eólico marino Baltic Eagle

Iberdrola ha cerrado un acuerdo con Masdar para coinvertir en el parque eólico marino alemán Baltic Eagle con una potencia de 476 MW,. Tras obtener todas las aprobaciones regulatorias necesarias, Iberdrola contará con un porcentaje mayoritario del 51%. De acuerdo con los términos de la operación, la valoración del 100% de este parque eólico asciende a unos 1.600 millones de euros. Iberdrola controlará y gestionará los activos, prestando servicios de operación y mantenimiento y otros servicios corporativos.