José Miguel Ferrer (Statkraft): "Queremos presentar nuestro primer proyecto de hidrógeno en Castellón"

Tras haber puesto ya en marcha en España 700 megavatios (MW) solares, Statkraft crece en renovables y busca entrar en el desarrollo de nuevas tecnologías. En la Comunidad Valenciana desarrolla cuatro proyectos fotovoltaicos que, en conjunto, sumarán una capacidad instalada de 479 MW y una inversión superior a los 300 millones de euros. Se trata de Los Hierros y Los Predios (Valencia) Tendetes (Alicante) y Arada Solar (Castellón), que entrarán en funcionamiento a lo largo de 2025. En una entrevista con elEconomista.es, José Miguel Ferrer, director general de Statkraft en España, cuenta todos los detalles de los planes de crecimiento de la compañía en el país.

¿Tienen planes de adentrarse en el hidrógeno verde en España?

En la planta Arada Solar, en Castellón, estamos estudiando hacer un PPA (contrato de compraventa de energía a plazo) con alguna de las industrias electrointensivas de la zona. También queremos presentar una planta de hidrógeno renovable. Sería nuestra primera instalación de esta tecnología en España y contaría con un electrolizador de 2 megavatios (MW). La idea es empezar con un pequeño proyecto y, si tiene éxito, desarrollar otros mayores. Hemos hecho números y solamente para descarbonizar las cerámicas de Castellón hacen falta 27 GW de energía renovable. BP está empezando con su refinería y nosotros estamos empezando con las cerámicas.

¿Entrarán en alguna otra nueva tecnología en nuestro país?

Ahora mismo trabajamos con fotovoltaica, eólica, baterías y queremos comprar proyectos de energía hidroeléctrica ya en funcionamiento. Estamos mirando la promoción de bombeos de agua de ríos por encima de los 30-40 MW. Además, en el corto-medio plazo también queremos desarrollar eólica marina. En este último caso, vamos a esperar para ver los nuevos objetivos que se marcará España con la revisión del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC).

Su estrategia actual contempla alcanzar 3 GW renovables en operación en 2025 y 4 GW en 2030. ¿Van a ampliar objetivos?

Ya tenemos las declaraciones de impacto ambiental (DIA) de 600 MW. Ahora la idea es conseguir las autorizaciones administrativas previas entre verano y finales de año. Si quieres descarbonizar, por ejemplo con hidrógeno verde, es necesario incrementar el PNIEC. Si los objetivos aumentan hasta los niveles demandados por el sector renovable, entonces incrementaremos nuestros objetivos de cara a 2030.

¿Qué capacidad han comprometido con contratos de PPA?

El mercado PPA funciona muy bien en España. Desde que entramos en la Península Ibérica hemos firmado ya un total de 1,7 GW, tanto propios como de terceros.

¿Se están encontrando problemas con los costes y suministro para la construcción de proyectos?

Todavía no, pero ya estamos asegurando los transformadores, contratistas y la mano de obra. Sólo para recibir el transformador son 16 meses de espera, por lo que los tenemos ya comprados. Hemos construido unos 500 MW en la época del Covid y acabamos de terminar la construcción de los últimos 200 MW. Ahora finalizaremos un parque de otros 50 MW, que queremos conectar a finales de este mes de marzo, y empezaremos las obras en verano de otro de 50 MW, ubicado en Cádiz.

"Desde que entramos en la Península Ibérica hemos firmado 1,7 gigavatios"

¿Van a firmar nuevos PPA asociados a la planta que entrará en operación en marzo?

Ese proyecto todavía está en obra, lo conectaremos a final de marzo y estamos ahora con temas de posibles clientes. Yo creo que iremos a PPA.

¿Habrá problemas para construir toda la capacidad renovable con autorización ambiental antes de 2025?

El problema va a venir cuando todos los promotores estemos ready to build y el banco diga que no firma el cierre financiero por el riesgo de no finalizar las obras en 15 meses. Te puedes encontrar con la construcción del proyecto finalizada y conectada, y perder el punto de acceso por incumplir los plazos estipulados. Que el Gobierno ampliase nueve meses los plazos intermedios pero no el final de los hitos traerá problemas, teniendo en cuenta sobre todo las restricciones de la cadena de suministro, que cada vez serán mayores, dificultando también la financiación de esos proyectos. Habría que ampliar el plazo en un año, hasta el 2026.

¿Ampliarán su cartera a través de la adquisición de activos?

Estamos mirando bastantes proyectos en operación para incrementar nuestro porfolio. Tenemos apetito de compra. Estamos mirando eólica, solar e hidráulica. Aquí tenemos la ventaja competitiva en la parte industrial con respecto a los grandes fondos. Nosotros somos capaces de pensar en repotenciación e hibridaciones.

"El Gobierno debe ampliar el plazo de construcción de la potencia autorizada hasta 2026"

¿Cuáles son sus próximos planes para ampliar cartera en Portugal?

Por ahora tenemos dos instalaciones en el país y estamos mirando proyectos, tanto greenfield como con opción a compra. En Portugal exploramos las mismas tecnologías que en España: eólica terrestre, solares e hidráulica.

¿Están encontrándose con oposición local a la hora de construir proyectos en comunidades como País Vasco?

Siempre se mezclan los intereses privados con los sociales. Por ejemplo, nuestros sondeos llevados a cabo en Valencia son muy buenos. Entorno al 80-90% de los encuestados eran favorables a los proyectos renovables. Aun así, siempre te encuentras con oposición local. Ahora mismo en País Vasco tenemos dos parques eólicos en tramitación con una potencia conjunta de 90 MW. Calculo que obtendremos la autorización ambiental de estos proyectos pasado el verano.