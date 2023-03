Eduardo Querol (Aspapel): "Tenemos un marco muy inestable por la falta de regulación del Gobierno"

Eduardo Querol, vicepresidente de Lecta y consejero delegado de la compañía hasta marzo de 2022, acaba de volver a asumir la presidencia de Aspapel. Actualmente, es miembro de la Junta Asesora de Foment del Treball.

¿Cómo están ahora mismo? El año pasado, a estas alturas, estaban pensando en paradas de plantas.

El año pasado fue un año atípico. Después del Covid, el sector del papel, al igual que otros, tuvo un inicio de año un poco loco por los problemas que teníamos con los proveedores y los que podíamos ocasionar a los clientes. Esto sucedió en el sector papel, en el aluminio, en el sector que quieras. En el verano, el tema se suavizó y ahora hemos iniciado el año con una situación compleja porque se está estabilizando la cadena de suministro, pero la actividad es bastante floja.

Venimos de un 2022 que, provocado por la cadena de suministro, tuvo una actividad durante los primeros nueve meses del año fuerte, después se suavizó y ahora estamos con la resaca hasta que se regule todo y se vuelva a la actividad normal.

¿Cómo les ha afectado el coste de la energía?

El tema energético sufre los vaivenes del mercado y la volatilidad del precio del gas. Parecía que el mundo se iba a acabar a finales de año con unos precios de gas desorbitados. Y, después, el gas se suavizó y ahora lleva unas semanas estabilizado a un precio más bajo. De todas formas, el sector invirtió en la tecnología más eficiente para generación de energía térmica que es la cogeneración. Hemos sufrido durante el año pasado paros en nuestras cogeneraciones porque no podíamos operar con ellas. Las cogeneraciones y el mercado necesitaban energía eléctrica y todas las centrales de gas estaban funcionando mientras nosotros estábamos parados. Hoy estamos todavía en una situación similar, porque si bien el precio del gas ha bajado, también ha bajado el precio del pool y la regulación en España hace que sigamos teniendo muchas plantas paradas a la espera de ver cómo se va a regular en julio de este año. Imagínate bajo el punto de vista del gestor de empresa que tiene que firmar contratos, tienes que tomar compromisos con clientes y desconoces los costes que puedas tener. Es un marco muy inestable provocado por la propia regulación del mercado nacional y la falta de definición. Es decir, sumamos dos factores, uno de inestabilidad de mercado y otro de inestabilidad en la regulación por parte del Gobierno.

La industria lo que quiere es un marco estable, un marco en el cual puedas fijar tus políticas como empresa y que este marco sea lo suficientemente competitivo para un sector que es exportador.

Si las regulaciones y las normas en Europa son uniformes, todos vamos en el mismo barco. Es una carrera en la que todos tenemos el mismo coche y podemos ir a la misma velocidad. Pero, desgraciadamente, eso no sucede así. Y esto provoca hoy en día que el sector esté en una situación tremendamente compleja, derivado del propio entorno en el que se mueve el negocio y la falta de flexibilidad o claridad en la parte regulatoria.

"La sustitución de la cogeneración por algo que no utilice gas está ahora mismo en 'stand-by"

¿Ve una recuperación cercana?

En este sentido soy bastante positivo. El mercado sufre altibajos y después se recupera y vuelve a una normalidad. Creo que es lo que va a pasar ya y estamos empezando a notar los primeros síntomas de que hay una recuperación. Ahora nos preocupa un poco más toda la parte regulatoria en la cual estamos un poco ciegos. A mí, personalmente, me gustaría poder tener la opción de operar y tener una interlocución con el ministerio. Este diálogo es realmente un poco difícil. Seguro que hay mil cosas en la mesa del ministerio por todas las incertidumbres que hay ahora, pero a la industria le afecta y me gustaría tener una mayor colaboración porque, al final, hablando se entiende la gente. Y realmente esta colaboración creo que es algo que en estos momentos no existe.

¿Hay ahora mismo alguna empresa en situación de Erte?

Tenemos Ertes provocados por la caída del consumo en el sector gráfico como en el embalaje.

"El lanzamiento de Cartón Circular cuenta con el apoyo de toda la cadena de valor"

Entiendo que, claro, en esta situación plantear inversiones en el sector resulta complicado pese a los Pertes.

El sector está a la espera para poder invertir y cada empresa tiene sus planes de descarbonización, pero falta claridad. No es cierto que por tener una situación hoy compleja el sector no esté dispuesto a invertir, al contrario, el sector es inversor y es consciente de que la descarbonización es precisa. Necesitamos invertir y hay algunos proyectos que ya están en marcha, llámese biomasa, proyectos de reducción de energía eléctrica, reducción de consumo de agua, pero a la vez grandes proyectos de cambio de la cogeneración por algo que no utilice gas, que en estos momentos están en stand-by, porque tecnológicamente tampoco hay hidrógeno. Hoy en día, no existe una solución técnica y las empresas trabajamos con las mejores ingenierías de Europa, que puedas implementar a día de hoy. Otra cosa es que si las pautas son hoy invierte que cuando llegue el periodo que puedas utilizar biogás, que puedas utilizar hidrógeno, etcétera, pues evidentemente el sector está por invertir y ha invertido y seguirá invirtiendo. Somos un sector en el que la parte de sostenibilidad es tremendamente importante, la parte de economía circular es tremendamente importante y lo requiere de inversiones y la parte de descarbonización que es algo que todos tenemos en mente, además no como Aspapel sino como Cepi a nivel europeo.

Acaban de lanzar el 'scrap' de Cartón Circular. ¿Cómo va el reciclaje?

Estamos en un 80% de recuperación en cuanto a material de reciclado y el scrap viene como respuesta a la nueva normativa europea, Creemos que el scrap es algo que todos los integrantes de la cadena de valor del sector hemos iniciado y vamos a por ello. Es una muestra más de la voluntad de seguir y apoyar las diferentes iniciativas que se van produciendo. Siempre puedes tener discrepancias con determinados temas que salen, como porcentajes de reutilización entre la norma, etcétera, pero es cierto que hemos lanzado la iniciativa del scrap para mejorar los porcentajes de recuperación. España es el segundo país europeo en cuanto a porcentajes de recuperación.