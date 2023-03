El sector renovable avisa: sin certidumbre regulatoria los objetivos del PNIEC pueden ser inalcanzables

En marzo de 2021 el Gobierno aprobó la versión final del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que persigue una reducción de un 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.

Para lograrlo, este plan contempla que dentro de siete años España cuente con una capacidad instalada total en el sector eléctrico de 161 GW: 50 eólicos, 39 fotovoltaicos, 27 de ciclo combinado, 16 de hidráulica, 9,5 de bombeo, 7 termosolares y 3 nucleares, entre otras tecnologías.

Actualmente el PNIEC se encuentra en revisión y, como tarde, el 30 de junio se conocerá el nuevo plan, del que se espera que recoja objetivos todavía más ambiciosos. Ante este escenario, el sector renovable hace una advertencia: si no hay certidumbre regulatoria, difícilmente se podrán lograr los objetivos marcados. Esta ha sido una de las principales conclusiones de la primera mesa de debate del IV Foro Renovables, organizado por elEconomista.es

"Es razonable pensar que se pueden conseguir los objetivos, pero hay una serie de dificultades que resolver. Hay que asegurarse, por ejemplo, de que podemos originar proyectos nuevos. Hay capacidad, pero no están claros los mecanismos de adjudicación", señaló Raúl Rodríguez Asco, Chief Officer Res Strategy and Business Development de Engie.

En esta línea, Rodrigo Álvarez, director de Desarrollo de Negocio de Statkraft, coincidió en que para aquellos proyectos que puedan venir a partir de 2026 "hay una falta de definición: cómo se van a adjudicar, cómo se van a conseguir permisos de acceso... No hay una previsión de cómo se va a hacer".

Por su parte, Yago Mancebo Ferreiro, Head of Europe Renewables de TotalEnergies, recalcó que "a corto plazo, el problema fundamental es la fecha de julio de 2025 para poner en marcha todos los gigavatios (GW). No se he hecho nunca un esfuerzo así". Los proyectos renovables que recibieron la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable el pasado 25 de enero deberán conseguir la autorización administrativa previa antes del 25 de abril y la autorización administrativa de construcción antes del 25 de julio de 2025. La potencia de los proyectos evaluados que han obtenido DIA favorable asciende 27.943 MW.

Obviamente, el acelerón que ha vivido España en materia de energía renovables en los últimos años ha provocado que se haya multiplicado exponencialmente el número de proyectos de renovables a tramitar. Sin embargo, no se han incrementado los medios disponibles para su tramitación, generando importantes retrasos en los tiempos de tramitación y, paradójicamente, en el ritmo de la potencia renovable que entra en servicio cada año.

Para intentar solventar esta situación, el Gobierno ha creado la División de Proyectos de Energía Eléctrica, que define como "una unidad administrativa específica, con personal funcionario, dependiente de la Secretaría de Estado de Energía, que permita acelerar la tramitación de proyectos renovables".

A este respecto, Alejandro Puerta, Director of the Development Department de China Three Gorges Europe, recalcó la necesidad de "incentivar la inversión. Tenemos que dar certidumbre a los inversores y facilitar la inversión privada porque va a ser fundamental para que el actual PNIEC y el que venga se desarrolle. Debería haber más flexibilidad y rapidez en los trámites administrativos". Según la versión actual del PNIEC, se necesitarían unos 240.000 millones de euros de inversión entre 2021 y 2030 de los que más de 91.000 millones serían para energías renovables.

En este contexto, Beatriz Mato Otero, directora de Desarrollo Corporativo y sostenibilidad en Greenalia, indicó que "si analizamos si vamos por el buen camino, vemos que no estamos cumpliendo esa senda tan ambiciosa que se ha marcado España. El sector ha padecido un acelerón en apenas unos meses que ha evidenciado que falta planificación", a lo que añadió: "Cuando la administración quiere, puede".

En este punto, Javier Medrano, socio de Deloitte, señaló uno de los principales retos que tienen las compañías: "En un contexto complejo con una alta volatilidad de los precios, elevados costes de financiación y del entorno regulatorio, será relevante balancear el portfolio de la cartera de los proyectos entre el ready to bulilt, la operación y la construcción, y el desarrollo, junto con las oportunidades que puedan surgir en el mercado. De esta manera, podremos diversificar los riesgos al mismo tiempo que nos adaptamos al entorno actual".