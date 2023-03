'elEconomista.es' celebra el IV Foro Renovables: 'La nueva ambición europea'

El próximo jueves, 16 de marzo, elEconomista.es celebra la IV edición de Foro Renovables: 'La nueva ambición europea', que podrá seguirse en streaming a partir de las 10:00 horas. El evento dará comienzo con la bienvenida de Amador G. Ayora, director de elEconomista.es, quien dará paso a Oliverio Álvarez, socio responsable de Energía y Recursos de Deloitte.

La primera mesa de debate: "Nuevos objetivos para el plan integral de Energía y Clima" contará con la presencia de Alejandro Puerta, director of the Development Department de China Three Gorges; Rodrigo Álvarez, director de Desarrollo de Negocio de Statkraft; Yago Mancebo, Head of Europe Renewables de TotalEnergies; Raúl Rodríguez, Chief Officer Res Strategy and Business Development de Engie; Beatriz Mato, directora de Desarrollo Corporativo y sostenibilidad en Greenalia; así como un representante de Deloitte.

En la segunda mesa de debate, bajo el título "Nuevas oportunidades de la descarbonización", compartirán sus distintas iniciativas Carmen Vozmediano, directora de desarrollo de negocio renovables de Iberdrola; Silvia Sanjoaquín, directora de Nuevos Negocios de Naturgy; Silvia Encinas, directora de Proyectos especiales de EDPR para España; Celia Roldán, Head of Renewable Power Development Shell Iberia; Gerónimo de Angulo, director de Desarrollo Renovable de Cepsa; así como un representante de Endesa y de Repsol.

La última mesa: "Mecanismos para el desarrollo de energías renovables: mercado, subastas y contratos", contará con la presencia de Ignacio Soneira, CEO de Axpo Iberia; Arancha Martínez, country Manager de España X-Elio; Guillermo Negro, CEO de Magnon; Fernando Salinas, managing Director Iberia de Fotowatio y Javier Coloma, director de Solar, PV, BESS y H2 de Ingeteam.