GreenYellow invertirá más de 400 millones para crecer con España en el foco

GreenYellow, empresa francesa especializada en la producción fotovoltaica descentralizada, proyectos de eficiencia energética y servicios energéticos, tiene en España "uno de los mercados estratégicos, donde queremos acelerar mucho el crecimiento y la actividad", subraya Juan Angoitia, responsable de Infraestructuras de Ardian.

El fondo galo acaba de tomar el control de la compañía al hacerse con el 75% del capital con un valor para el 100% de la firma de 1.400 millones de euros. El 25% restante se lo reparten sus tres accionistas históricos, Groupe Casino, Tikehau y Bpifrance. Al frente de la filial en España Ardian ha designado a Marcelino Oreja.

En España ya tiene un proyecto pequeño en Navarra y está a la espera de adjudicarse nuevos contratos

Ardian ha comprometido invertir inicialmente 170 millones para le crecimiento de GreenYellow, si bien la estrategia de la compañía discurre por destinar más de 400 millones al año en los próximos siete u ocho ejercicios con más financiación y la propia caja que genera la compañía. La intención prudente para España es de 75 millones. A nivel global, GreenYellow proyecta sumar 2,7 GW instalados en 2030, frente a los 920 MW actuales. En términos de ebitda (resultado bruto de explotación), la estimación es superar los 320 millones en siete años (80 millones en 2022).

La entrada de Ardian en GreenYellow está alineada con su apuesta por la transición energética y la descarbonización. "Desde 2015 ponemos objetivos de reducciones de CO2 y de consumo eléctrico y de introducción de medidas de eficiencia energética en nuestras compañías", señala Angoitia. "Tenemos un porfolio de renovables en el mundo de casi 8 GW en operación y hemos desarrollado aplicaciones como Air Carbon en los aeropuertos para medir las emisiones de C02", abunda. Así, "invertimos en GreenYellow porque creemos en la energía distribuida. Va a haber mucho desarrollo renovable a gran escala, a las redes eléctricas les va a costar asimilar toda esta nueva generación renovable, porque es más inestable que un ciclo combinado o una hidroeléctrica, y la energía distribuida es una de las soluciones que vemos para proporcionar electricidad a esa industria que no está en las grandes ciudades", asegura el responsable de Ardian.

GreenYellow se desempeña en un negocio con un alto potencial, sobre todo en países objetivo como España, Italia y Alemania

GreenYellow "es una plataforma ya establecida, muy sólida. Son muy fuertes en Francia y tiene presencia también en Asia y Latinoamérica", destaca Angoitia. "Es una plataforma que tienen los procesos muy bien engranados", añade. "La oferta de GreenYellow contempla dos partes: por un lado, la eficiencia energética, recortar el consumo y ayudar a las compañías a reducir su consumo energético vía eficiencia e invirtiendo también en sus activos; y por otro, generar energía cerca de sus puntos de consumo", expone Oreja.

GreenYellow se desempeña, además, en un negocio con un alto potencial, sobre todo en países objetivo como España, Italia y Alemania. "El autoconsumo va a tener un crecimiento exponencial en los próximos años", subraya Oreja. En el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) se hablaba de 9 GW habría en España de potencia instalados en 2030 y seguramente lleguemos si no es este año el que viene, con 3 ó 4 GW este año", agrega. Asimismo, "la regulación cada vez es más favorable, incrementando la distancia del punto de generación al punto de consumo a dos kilómetros y la cantidad a verter sin permisos pasando de 100 a 500 KW", resalta. "El gran problema que tienen hoy las compañías no solo es la descarbonización sino conseguir un coste energético estable", asegura.

Ante este escenario, "la ventaja de GreenYellow frente a otras soluciones es que llevan haciéndolo 15 años en todo el mundo. Tiene una gran experiencia en la gestión del activo y un conocimiento importante de lo que va a ocurrir en el futuro con un área de I+D y de desarrollo de proyectos de producto nuevo", asevera Oreja.

"Tenemos un plan de crecimiento en España muy agresivo. Somos una compañía atractiva para el cliente, también para aquellos que se quieran incorporar y probablemente hagamos alguna adquisición. Y tenemos una oferta que hoy no existe como tal en el mercado español. No hay nadie que se dedique en exclusiva a la eficiencia energética y el autoconsumo en España", advierte.

GreenYellow cuenta con 3.100 contratos en la actualidad y tiene el foco en la industria de alimentación y bebidas y de logística de frío. Europa jugará un papel clave. Para 2030, prevé que pese dos tercios de la actividad, copando Francia el 40% y el 26% restante entre España, Alemania e Italia. En España ya tiene un proyecto pequeño en Navarra y está a la espera de adjudicarse nuevos contratos.

Respecto a posibles adquisiciones, Oreja explica que "será la participación de alguna compañía más grande que haya hecho autoconsumo y se quiera desprender de él porque quiera seguir creciendo en su actividad principal, o de algún instalador que haya hecho autoconsumo y lo quiera vender para tener caja y seguir creciendo".

"Lo que es relevante en eficiencia energética son los 3.100 contratos y la capacidad de gestionar 3.000 lugares donde se genera electricidad y pactas con el cliente el beneficio por el ahorro producido", indica Oreja. "Tenemos unos centros de control muy potentes. Los de Sao Paulo y París son como centros de control casi de Aena. No hay tantas compañías que dispongan de un sistema de control descentralizado tan potente, que podamos ayudar al cliente a gestionar mejor su energía, de manera que le podemos decir si debe bajar un grado o no la temperatura o si el vapor ha de gestionarlo de una manera u otra, y generar así un ahorro", recalca. "No solo se trata de cambiar luminarias, sino de encontrar sistemas de almacenamiento a largo plazo, de calor, de vapor, aprovechando el conocimiento de 3.000 contratos distintos", señala.

La sede en Madrid

"Creo que vamos a superar con éxito el plan y que la sede de GreenYellow acabará en Madrid", vislumbra el directivo, quien prevé, asimismo, crear en España un centro de control propio. "Cuando tengamos volumen suficiente lo haremos", apunta Oreja.