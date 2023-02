Ribera pide a la UE un mecanismo de capacidad para evitar los apagones

La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, reclamó este miércoles en presencia de la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, que la reforma del mercado mayorista de electricidad que Bruselas acometerá a partir del próximo 14 de marzo incluya un mecanismo de pagos por capacidad para garantizar el suministro durante la transición energética.

Esta petición, que se lanzó en el acto inaugural de Spirec, supondría la creación de una subasta que permitiría asegurar el acceso a energía suficiente para afrontar la intermitencia de las renovables al facilitar la vida de las centrales de ciclo combinado en nuestro país con una retribución que permitiera hacer frente a sus costes fijos.

Tal y como adelantó elEconomista.es, alrededor de 9-10 GW de potencia de estas plantas están ya al borde del cierre, lo que supondría un riesgo para el suministro en 2024 y 2025 en el caso de que se cerrasen definitivamente.

Red Eléctrica considera inviable este riesgo porque no autorizaría su cierre para evitarlo, aunque a la vez reclama la creación de estos mecanismos. Por su parte, Ribera advirtió de que "la actual regulación de los mercados no sabe responder" a los retos que plantea la necesidad de impulsar la transición energética e incidió en la importancia de que el mercado resulte atractivo a los inversores y beneficioso para los consumidores.

"Se trata de que cuanto antes la sociedad disfrute de los beneficios de esta transformación", prosiguió Ribera, quien sentenció que "no se puede hacer al coste marginal de un gas natural muy caro.

Por ello, abogó por "encontrar fórmulas que permitan que la presencia de energía a precios bajos sea percibida de forma positiva por los particulares y con estabilidad para los inversores", algo que según Ribera permitiría la propuesta española que combina mercados de energía y de capacidad.

Roce con Francia

Ribera salió al pasado también de la polémica mantenida este pasado fin de semana con el Embajador francés a cuenta del hidroducto Barcelona y Marsella (H2Med) del que aseguró que no está en peligro.

"No, no creo que esté en peligro. Creo que hay un consenso muy elevado a nivel europeo sobre la importancia de las interconexiones. Es verdad que el debate sobre cómo aseguramos que Francia se pueda sentir cómoda en su opción en favor de la energía nuclear es un debate importante. Todos sentimos que esto es una prioridad para el Gobierno francés, pero no creo que eso tenga un impacto en la relación bilateral", ha detallado la ministra ante la prensa tras participar en la Conferencia Internacional de Energías Renovables (IREC) que se celebra en Madrid hasta el 23 de febrero. La ministra aseguró que el hidrógeno proveniente de fuentes no emisoras -como la nuclear- será necesario pero insistió en que hay que diferenciarlo de forma apropiada del hidrógeno renovable.