Starace (Enel): "Tenemos que sentarnos Gobierno e industria y decidir sobre las nucleares"

Francesco Starace, consejero delegado de Enel, es uno de los directivos clave del sector energético. Esta pasada semana visitó España y recibió a elEconomista.es en la sede de Endesa para analizar la evolución del grupo y la situación del negocio a las puertas de que el Gobierno italiano tome una decisión sobre su renovación al frente de la compañía. Ayer, Starace inauguró en Italia la mayor fábrica de paneles solares de Europa.

Desde el grupo Enel están haciendo una apuesta por aumentar su presencia industrial con dos plantas de paneles solares. La Comisión Europea presentó esta pasada semana un plan para frenar la guerra comercial con EEUU y retener el potencial industrial. ¿Será suficiente?

Los números son bastante claros. Si tomamos el dato de instalaciones de 2022, 41.000 MW. ¿Cuántos de estos paneles fueron producidos en Europa? Menos del 3%. El 97% fue importado de Asia y, la mayoría, desde China. Eso no es culpa de China, es culpa nuestra. Por eso hemos decidido, después de estar hasta un año y medio detrás de ello, invertir en una fábrica de 3.000 MW. Nos parecía un tamaño bastante grande. ¿Y por qué 3.000 MW? Porque la fábrica media en China es de 3.000 MW, para alcanzar las economías de escala. Pero, mirando los números, representa menos de un 8% del consumo anual de Europa. Creo que tenemos frente a nosotros un desafío importante y todos en Europa debemos reflexionar sobre este asunto. Si pensamos que tenemos que descarbonizar nuestra producción, esto requiere un esfuerzo industrial, desde el punto de vista de la inversión en plantas, pero por qué no también en la producción de paneles solares y de otras cosas necesarias. Tenemos una oportunidad increíble y lo vamos a hacer. Exactamente lo mismo ocurre en Estados Unidos, estamos en la misma situación. Ellos también importan muchísimo desde Asia y están claramente empezando a decidir. Hay un límite a esto. No es que digamos no, no más de Asia, pero tenemos que hacer un poco de balance. Creo que todos los países europeos pueden, en este momento, decir que hay un vacío que tenemos que considerar. En el 2023, los 41.000 MW de solar que hemos instalado en 2022; van a ser como mínimo 10.000 MW más, porque los instalados en 2022 son hijos de decisiones de 2020 o 2021, antes de la guerra. Pero con la guerra, claramente, se va a añadir capacidad. Esto se va a acelerar.

La capacidad de la planta americana, ¿será igual que la de Sicilia?

Va a ser una copia exacta para lograr las economías de escala.

Los precios del gas y del mercado mayorista eléctrico están bajando. ¿Se ha terminado la crisis?

Hay dos cosas que se pueden decir. Primero, hemos logrado pasar bien casi completamente este invierno, que no era tan obvio. Y sí, un poco nos han ayudado las temperaturas, pero también hemos descubierto que hacíamos un uso del gas poco inteligente. Estamos logrando un ahorro en el consumo de gas de cerca del 10% -15%; en algunos países el 20%. Creo que es una prueba de que usábamos mal el gas y tenemos que tenerlo en la cabeza para el futuro, que se puede consumir menos gas sin particular impacto. En 2022, compramos gas a Rusia, pero este año no lo podremos hacer. Por esto, sí vemos la situación, es peor ahora que un año atrás. En ese sentido creo que no está claro cómo vamos a gestionarlo en los próximos meses, porque al final de marzo empezará el esfuerzo para ver los niveles de los almacenamientos y creo que tenemos que esperar volatilidad. Esta vez tenemos un cap -sabemos que es un cap muy alto- pero al menos lo tenemos y psicológicamente puede ayudar. Creo que va a ser un año de volatilidad, pero estamos más acostumbrados. No es una sorpresa, desafortunadamente, pero tenemos herramientas para gestionarlo creo que un poco mejor.

¿Cree qué Europa ha olvidado la emergencia climática? Alemania está quemando mucho más carbón; y en España, en el caso de Endesa, no les han permitido cerrar una central.

Este problema se reducirá en los próximos años. Creo que podemos decir que estamos quemando más carbón, pero he leído un informe de Ember en el que señalan que no tuvo un impacto tan alto. Para mí, es algo de corto plazo. No tenemos que tener una preocupación por esto. Tendremos que quemar un poco más de carbón para aguantar otro invierno, pero después de esto no. Si consideramos que, en 2022, en la Europa 27, hemos conseguido instalar 41.000 MW de solar y 15.000 MW de eólica que en 2023 van a producir unos 100 TW, equivalentes a 21 millones de metros cúbicos de gas, y cada año esto va a bajar, es muy importante mirarlo de esta manera. El consumo de gas para producir electricidad va bajando.

¿Cree que se está fragmentando el mercado único europeo de la energía? Las ayudas que hemos visto de países como Alemania pueden hacer que cada país tenga su política energética propia o que se acabe rompiendo tras 30 años.

La verdad es que es muy difícil decir si en Europa hemos conseguido en algún momento tener un mercado único de la energía realmente, porque siempre ha habido sus diferencias. Nosotros estamos en muchos de estos mercados y no es fácil decir que tenemos un mercado único, un marco regulatorio común. Tenemos algunos principios básicos, sí; y otros fiscalmente, desde el punto de detalles muy, muy distintos; e incluso políticas energéticas que hasta hace cinco o seis años, fueron bastante diferentes, en nuclear o en carbón. Ahora, claramente, la tecnología, más que la política, está empujando hacia una armonización, como mínimo, de la parte de los activos, porque está claro que descarbonizar no es solo para preservar el medio ambiente, sino que es económicamente interesante, y esto armonizó mucho.

El Green New Deal de la Comisión cuando empezó fue para todos bastante simple y claro. Lo que pasa es que, con la crisis, se observó que tenemos que reflexionar sobre un nuevo marco regulatorio y añadir un instrumento de mercado que en Europa no tenemos, que es una regulación que nos permita disfrutar de la visibilidad de los precios que las renovables nos permiten. Y, así, que los clientes puedan disfrutar esta nueva oportunidad. No tenemos una herramienta bien establecida y común para ofrecer a todos los consumidores la posibilidad de ver precios a largo plazo y claramente las renovables suponen esta oportunidad. Y, esto, creo que es el trabajo de esta nueva comisión, de este nuevo esfuerzo que la Comisión ha dejado. Hacerlo individualmente de distintas maneras, creo que sería una pena. Es más fácil hacerlo en común.

"Endesa tiene suficiente espacio financiero para enfrentarse a picos de volatilidad"

¿Qué les parece la propuesta española de reforma del mercado?

Va en esta dirección.

Va en esa dirección, pero tiene sus matices...

Hay una propuesta española; una propuesta francesa; hay una propuesta italiana, que también tiene un valor añadido, porque es una propuesta que en Italia se logró hacer junto con Confindustria, la Alianza de los Industriales. Es el primer caso en el que los productores y los consumidores lograron un acuerdo sobre un marco que les gusta a los dos. Pero la base filosófica es claramente común. Tenemos hoy dos enfoques distintos: el primero, es modificar las herramientas que tenemos ahora, en el mercado a corto plazo, para que este pueda ser también a largo plazo. Algo que no es fácil, porque fue conceptualmente, como decirlo... un dibujo que sólo veía el corto plazo. Modificarlo, es muy complejo.

Otro enfoque es decir: este mercado funciona, no tenemos que añadir mucho, y desarrollamos un nuevo mercado que trabaje junto. Eso creo que es más fácil. No distorsiona y no crea incertidumbre sobre lo que ya funciona. Y nos permite reflexionar sobre el nuevo sin crear turbulencias. Hay estas dos distinciones y vamos a ver cómo se orienta en Europa porque tenemos diferencias en algunos casos de los mercados a corto plazo. Hacer a nivel europeo cambios del primer sistema es más complejo. Tener un acuerdo sobre un nuevo mercado es más fácil. Pragmáticamente, yo prefiero el segundo punto.

¿Han mantenido algún encuentro con el Gobierno español para comentar su propuesta?

No, nosotros, Endesa. Claramente sí, tenemos feedback. Hay dos niveles porque los gobiernos lo han hecho, han empezado un proceso de consulta. Y, a nivel europeo, también.

España es un país clave para Enel, así lo anunciaron en el plan estratégico, pero desde Davos salieron rumores de venta.

Como he dicho, ocurre todos los años. Estamos acostumbrados. Cada año ocurre que a alguno le interesa la compra de Endesa.

¿Qué le parecen los cambios regulatorios que ha habido en España? ¿Puede cambiar su sensibilidad con el negocio del país?

No, mira, esto fue una respuesta a una crisis puntual y muy grave que todavía no se ha acabado. Y, hay gobiernos que reaccionaron de una manera y otros de otra. El Sistema ibérico tiene sus diferencias, en cuanto al suministro de gas, que justifican algunas peculiaridades. No es nada extraño. Tiene sentido. Ver, con el tiempo, cómo se ha reaccionado a una crisis, un año después, pues siempre hay puntos que podemos pensar que se podrían haber hecho mejor. Pero durante la crisis y después de la crisis, son momentos muy distintos. Hemos tenido impacto sobre las cuentas de la compañía pero esto no cambia nada de la visión estratégica de este mercado.

"Creo que va a ser un año de volatilidad, pero estamos mejor preparados"

¿Van a recurrir el nuevo impuesto a las eléctricas y la banca?

Este nuevo impuestazo... Están ahora analizándolo con todo detalle, porque no es tan fácil. Es un impuesto sobre los ingresos. Eso es un poco raro, como aproximación. Puedes empezar a razonar si se tienen beneficios excesivos. Estamos analizándolo y vamos a decidir cuando este análisis esté completo.

El Gobierno ha iniciado la revisión del Plan energético, ¿piensan que se puede abrir la puerta ante la crisis a que la nuclear pueda extender su vida en España? O ya con el plan de cierre está todo dicho.

Es una buena pregunta, porque esta semana se ha conectado la segunda planta nuclear a la red europea desde hace 15 años. Se trata de una planta que se empezó a construir en el 2008, hace 14 años.Originariamente el plazo era de siete y hemos tardado el doble. También hemos invertido el doble. Pero ahora estamos contentos de que se logre este gran éxito. Creo que quien tiene una planta nuclear funcionando, en particular, en esta situación de incertidumbre sobre el suministro de gas y todo lo que pasa, tiene que pensarlo bien antes de cerrarla y ver cuántas inversiones necesitas o si quieres prolongar su vida en diez años. Hemos visto que en Francia están desarrollando algo que puede lograr alcanzar los 60 o 70 años de vida de las plantas. Desde este punto de vista, las plantas españolas son bastante jóvenes. Por esto tienen una opción. Es un asunto de política energética nacional, claramente. Pero creo que un gobierno tiene que elegirlo bien. La buena cosa es que ahora, gracias al trabajo que hizo la ministra, tenemos fechas claras. Por esto se sabe que tenemos que tomar una decisión, porque algunas fechas están llegando y está claro que tenemos que sentarnos el gobierno y la industria y decidir qué hacer juntos. No es una decisión que uno puede tomar solo, porque estos son activos muy, muy importantes y en particular, en estos momentos, pueden ser una reserva de energía bastante importante.

A finales del año pasado tuvieron que lanzar un apoyo financiero a Endesa de 5.000 millones por la situación de los 'margin calls'. ¿Ha mejorado la situación?

Ahora sí, porque claramente los precios bajaron mucho y estamos fuera de la situación crítica. Endesa tiene ahora suficiente espacio financiero para enfrentarse a potenciales picos de volatilidad. Creo que, en este sentido, el techo, a pesar de que es un techo muy alto, 180 euros, es un precio seis o siete veces más elevado que los más altos que hemos tenido en el pasado. Era una locura. Pero, en este sentido, también ayuda porque pone un techo a esta volatilidad y también a los margin calls. Por esto creo que en este asunto estamos tranquilos.

¿Cómo evoluciona el proceso de desinversiones?

Las desinversiones son consecuencia de una estrategia que empezó hace años de simplificación y enfoque de una estructura de grupo bastante compleja que habíamos heredado en el pasado. Los principios son dos: países donde tenemos una escasa visibilidad sobre la creación de valor futura, donde hemos crecido y tenemos un tamaño bastante claro. Pero no hay mucho más que podemos hacer. Son países donde claramente tiene sentido ver si hay algunos inversores que pueden cristalizar este valor. Este es el caso de Rumanía o Perú. Sin embargo, hay otros países donde nos interesa crecer y seguir invirtiendo porque vemos que hay un espacio de creación de valor importante. En estos países no tiene sentido vender. España es uno de estos. La transición energética que tenemos en España es fenomenal. Sería una locura en este momento dejarlo.

"El crecimiento orgánico en las ciudades latinoamericanas sigue siendo muy fuerte"

¿Cómo ha avanzado la venta del negocio del gas en España?

Esto es interesante porque cuando presentamos nuestro plan estratégico, no este último de noviembre de 2022, sino el de noviembre 2021 antes de todo lo que ha pasado con el gas, dijimos que para el 2030 íbamos a parar toda la producción de gas en todos los perímetros de energía. Y, antes del 2040, vamos a dejar de vender gas a clientes, lo que significa la salida del negocio de gas en estos plazos, en unos 20 años casi. ¿Qué pasó en el 2022? La volatilidad y todo lo que hemos comentado. Ahora hemos reflexionado sobre el valor que tiene nuestra cartera de gas, que es el máximo valor de los pasados 20 años y muy probablemente el máximo valor de los próximos 20 años. Por eso hemos decidido que, como ya teníamos la idea de salir de este negocio, pues nos salimos ahora que el valor es el máximo. Es muy simple. No es un cambio de estrategia, es una aceleración de una estrategia que ya teníamos clara. Hemos dado el primer paso en Chile al final del 2022, y ahora estamos haciendo lo mismo en España.

Y el perfil del comprador, ¿es industrial o fondos de inversión?

Hay varios. En el caso de Chile fue Shell, lo que nos sorprendió bastante. Y en este caso vamos a ver, pero hay mucho interés.

¿Se ha lanzado el proceso?

No, estamos ahora en el momento de definir el proceso que tenemos que lanzar Pero hay interés.

¿Tienen bancos de inversión?

No todavía, todavía no estamos en eso.

¿La idea es que pueda cerrarse a final de año?

Sí, la idea es hacerlo en 2023.

En el plan incluyen también una venta de algunas renovables, pero que no se especificaban...

Sí, pero las renovables que están en venta están en Chile. Son renovables en países donde seguimos creciendo con renovables, pero son situaciones muy peculiares. Hay en Chile algunas plantas que están en una región donde tenemos un desarrollo que no vemos bastante importante, por eso es mejor dejarlos e invertir en otro lugar. Casi la misma historia ocurre en Brasil. E igualmente es la misma historia en Estados Unidos, que están unidos en muchos casos, pero no desde el punto de vista eléctrico. Hay situaciones diferentes y ahora estamos en una fase de reorganización, de ver dónde verdaderamente nos interesa crecer, y dónde no tenemos un gran interés. Son diferentes situaciones. Nada de esto en España. España es solo inversión.

"Tenemos un asunto de dependencia de gas estratégico para el que no hay una solución en este momento"

¿Cómo van a enfocar el crecimiento en las megaciudades en Brasil?

El crecimiento orgánico en las ciudades latinoamericanas sigue siendo muy fuerte, porque esta parte del mundo está en el fenómeno de la urbanización. Hay gente que va del campo a la ciudad y, como media, añadimos unos 400.000 o 500.000 nuevos puntos de entrega de energía cada año, que son como una ciudad media europea al año. Y eso significa crecimiento orgánico. Es algo extraño porque en Europa no estamos acostumbrados a esto. Nuestras ciudades crecieron así hace 30 o 40 años y después se han mantenido.

Se intentó el año anterior buscar un socio para Enel X Way, ¿se va a retomar la idea?

Hemos visto que Enel X Way tiene un gran papel, tiene una tarea increíble porque las inversiones que tenemos que hacer en muchos lugares del mundo, en Europa, primero porque en Europa estamos en esto, big time, son muy, muy, muy fuertes. En Estados Unidos ya somos los primeros o segundos suministradores de puntos de recarga privados, en públicos no estamos, y tenemos que crecer en el público también. Por eso hemos decidido que lo mejor que podemos hacer es crecer al máximo y después buscar un socio, porque es el momento en el que se añade más valor. Por eso hemos postergado este momento de añadir socio a 2024.

Enel X ha hecho compras en el sector financiero para crecer en el negocio de tarjetas y se esperaba su entrada en España con estos servicios. ¿Lo podremos ver este año?

Creo que no. Tenemos que esperar la autorización final de las autoridades bancarias en Italia, que creo que lograremos en algunos meses, y después se puede hablar. No podemos hacer operaciones si no tenemos completamente la autorización.

En el caso de Ufinet, se renovó el pacto con Cinven, entiendo que para otros cuatro años.

Somos minoritarios en este caso, pero están desarrollando bien sus operaciones y creo que vamos a estar los próximos tres o cuatro años y después veremos cómo valorizamos esta posición.

Sobre las redes de Gridspertise, ¿en España hay posibilidades de crecimiento?

Gridspertise es claramente la compañía en la cual hemos enfocado todo, es de las únicas del mundo en este momento, no solo en el tema de los contadores inteligentes, que es un componente de un discurso de digitalización de toda la red. En España vamos a tener también interés porque hay distribuidoras pequeñas y de tamaño medio que tienen que digitalizarse y podemos ayudarlas. Y esto podemos hacerlo en Portugal y también en muchos lugares del mundo. Es más fácil para una distribuidora relacionarse con Gridspertise, que es como una compañía tercera, y no con Enel. Que puede ser percibida como un competidor. A pesar de que en la distribución no hay competencia.

¿Cree que ha terminado la época de las grandes concentraciones en el sector eléctrico europeo?

No, no, no.... El momento no es fácil para esto, porque claramente las más grandes concentraciones siempre se basan sobre una visión relativamente fácil de medio/largo plazo ¿no? No puedes hacer una operación de M&A con una visión de dos años. Es imposible. Tienes que hacer cuentas de que en los próximos 10 o 20 años las cosas van en esta dirección. Pero hemos estado hablando de que tenemos que añadir instrumentos en mercados a nivel europeo que no tenemos; tenemos un asunto de dependencia de gas estratégico para el que no hay una solución en este momento; hay gobiernos que están jugando con impuestos y cosas todos los días. Es un riesgo increíble. ¿Qué consejo de administración puede decir ok, todo está perfectamente claro y podemos tomar la decisión? El valor es esto. No, no lo veo posible. Es un riesgo. No es que no lo vea posible, pero lo veo muy, muy lejos de la tradicional prudencia de este sector. Como decimos, esto no es un sector de aventura, es un sector bastante prudente.

En su plan de negocios fueron tímidos con el almacenamiento y la gestión de demanda para España. Apenas hay inversión. ¿Estamos un poco atrás o el país tiene que desarrollar un poco más la regulación?

Esto es un caso en el que la regulación marca la diferencia. Hay países en donde se ve la necesidad de almacenamiento. No es difícil de ver que España está llegando ahí, pero es un negocio relativamente nuevo para el regulador. La regulación que tenemos habla mucho de producción, habla mucho de distribución, pero no habla mucho de almacenamiento. Sí, habla de bombeo, pero es diferente. Y este es un asunto que los países que no se enfoquen un poco más en esto, están en riesgo de tener un problema en dos o tres años porque los inversores no tienen claro el marco y no invierten. Nosotros estamos invirtiendo mucho ahora en Italia en almacenamiento, porque hemos tomado una medida que hace que tenga sentido. España creo que tiene trabajo que hacer en este asunto.