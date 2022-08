Iberdrola inicia la construcción del parque eólico marino East Anglia Three

Iberdrola ha iniciado la construcción en Reino Unido del parque eólico marino East Anglia Three, que contará con una capacidad de 1.400 MW. Esta nueva instalación, ubicada frente a la costa de Norfolk, cerca del área metropolitana de Londres, formará parte del macrocomplejo East Anglia Hub, junto con los futuros desarrollos de East Anglia One North y East Anglia Two.

Este hub tecnológico implicará una inversión de 7.700 millones de euros para la instalación de 3.000 MW, lo que supone cubrir el 6% del objetivo de 50 GW de energía eólica marina fijado por el gobierno de Reino Unido para 2030.

El nuevo parque se suma además al que ya opera la compañía a través de su filial ScottishPower en la misma zona, denominado East Anglia One, de 714 MW, capaz de producir energía renovable ara 630.000 hogares británicos.

Las obras de construcción de esta planta, que entrará previsiblemente en operación en 2025, han arrancado con los trabajos en tierra. La fase inicial se centrará en la instalación en el condado de Suffolk, en colaboración con Siemens, de la subestación terrestre que conectará el parque con la red eléctrica de National Grid y en el trazado del cable, adjudicado a NKT.

East Anglia Three cubrirá un área de hasta 305 kilómetros cuadrados y requerirá la instalación de más de un centenar de aerogeneradores de nueva generación, que tendrán una altura de hasta 245 metros, el equivalente a dos veces y media el tamaño del Big Ben —96 metros—.

Esta infraestructura contará, además, con cuatro subestaciones marinas, una plataforma marina que albergará el alojamiento de las operaciones y cuatro cables submarinos para la exportación a la costa de la energía producida por el parque eólico.

Séptimo complejo

East Anglia Three se convertirá en el séptimo parque eólico marino de la compañía en funcionamiento. El grupo ya ha puesto en marcha las instalaciones de West of Duddon Sands, de 195 MW, en el mar de Irlanda; Wikinger, de 350 MW en aguas alemanas del mar Báltico; e East Anglie One.

Asimismo, la compañía tiene actualmente en construcción otras tres grandes instalaciones offshore. En Francia, está avanzando la instalación del que será su primera gran parque de energía eólica marina en este país, Saint-Brieuc.

En Estados Unidos está construyendo, con unos 2.500 millones de inversión, el que será el primer parque eólico a escala comercial del país, Vineyard Wind 1, de 806 MW, frente a las costas de Massachusetts. Y en Alemania ha comenzado a levantar su segunda gran iniciativa de eólica marina en el país.