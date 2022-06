José Bogas (Endesa): "Soy contrario a las excepciones, el tope al gas ibérico es solo un paliativo"

José Bogas acaba de ser reelegido consejero delegado de Endesa. Desde su puesto tendrá que dirigir la compañía a través de una de las mayores crisis energéticas de la historia.

¿Cómo valora la entrada en funcionamiento del tope del gas?

No es una medida que soluciona el problema de la crisis energética en la que estamos, pero es un paliativo. Como Unión Europea tenemos que seguir trabajando en que el precio del gas y la dependencia de Rusia bajen para tener unos precios más razonables. La medida del tope de gas tiene muchas cosas a favor y alguna en contra, pero se ha dado la tormenta perfecta.

El precio del gas, tras la reducción del suministro de Rusia, pasó de los 80 euros a los 110 euros. La ola de calor, agravada con una situación eólica muy baja y una fotovoltaica menos eficiente por la calima y las altas temperaturas, generó un aumento del consumo de gas que, reforzado por la mayor exportación a Francia, hizo elevar los precios. Es innegable que el precio es superior a los días anteriores, pero es inferior a lo que hubiera resultado si no hubiera estado la medida. Por lo tanto, creo que la medida está trabajando y como dijo la vicepresidenta Teresa Ribera hay que esperar un poco para ver los efectos.

¿El fondo de sostenibilidad y la minoración del CO2 han resurgido?

El fondo de sostenibilidad tenía sentido y no hay ninguna razón para no aplicarlo. Estoy a favor de la medida porque hará que el precio de la electricidad se reduzca. Lo que me sorprende es lo que estaba tardando en implementarse y entiendo que haya otras energías como el gas y el petróleo que digan que no lo quieren pagar, pero no tiene sentido que pague solo el cliente eléctrico. Luego está el proyecto de Ley del CO2. La Comisión Europea dejó muy claro que no había manipulación del precio y su intención es que fuera subiendo el precio para incentivar el cambio a energías menos contaminantes. No se debería aplicar ninguna medida que pueda distorsionar el precio.

¿Esto no puede ser también una excepción ibérica?

Soy absolutamente contrario a las excepciones. Creo que vivimos en un mundo globalizado y que para solucionar los problemas se tiene que hacer de forma conjunta. Ni una ciudad, ni un país pueden luchar contra el cambio climático y ya tenemos hasta dudas de si un continente como Europa, con un peso del 10%, es capaz de hacerlo. Es claro que este tipo de luchas se tienen que hacer de forma conjunta. Todo lo que sea una excepción en las medidas que marca la Unión Europea no es bueno.

Otra cuestión es quién se ha equivocado. España haciendo la excepción ibérica o el resto de Europa permitiéndolo. Aquí se abre un debate porque todo lo que es intervenir un mercado tiene unas consecuencias que muchas veces no prevemos. En definitiva, el debate es el sistema de fijación de precios. El modelo marginalista, y esto fue el estudio que hizo ACER, asigna de la forma más eficaz los recursos. Es un principio económico imbatible. Ahora, este sistema permitía cuando los precios tenían unas diferencias no muy grandes, además de asignar los recursos, retribuir.

Cuando ha llegado esta subida coyuntural -dure lo que dure- por el precio del gas se marca al resto de tecnologías. Y esto nos lleva a reflexionar cómo habría que cambiar este sistema de retribución.

"No escuchemos cantos de sirena del gas es bueno. Es igual de malo que antes"

En el sector eléctrico hemos dicho miles de veces que hay que reformarlo porque vamos a un sistema de renovables que tiende a cero y no retribuiría las inversiones. Este sistema de fijación de precios marginalista tendrá que cambiarse y parecerse a las telecomunicaciones. Hay que cobrar por la capacidad que contratas y la voz -la energía- gratis. Hay que cambiar el sistema. Es un camino que tiene que emprender la Unión Europea cuanto antes. La cuestión que creo que es muy peligrosa es la fragmentación del mercado europeo y las consecuencias de que la energía cueste ahora menos en España que en Francia, Italia o Alemania. Esto nos llevaría a distorsiones como la bajada de producción en otros países y el incremento en España. Si pensamos en la lucha contra problemas globales y queremos avanzar en la construcción europea, hay que pensar en soluciones conjuntas.

Lo vemos con los problemas que existen con las subidas de los tipos de interés y la afección a países que tienen una deuda superior y cómo la propia UE dice que va a utilizar los bonos de la pandemia para que no haya una fragmentación en la política monetaria. Todo el mundo está interesado en que Europa tome medidas en su conjunto. Por otro lado, estamos pasando por un momento muy crítico y la pregunta es por qué no ha hecho la Unión Europea una cosa parecida. El esfuerzo para mi hubiera sido que la excepción al sistema de precios se hubiera aplicado en toda Europa.

¿La Comisión exige que se reforme el PVPC pero el Gobierno no lo hizo el año anterior?

La historia pesa mucho. Por más que estamos tratando de avanzar en el mercado único, los sistemas son distintos. Con un precio muy elevado de los mercados mayoristas, el impacto en España es mayor porque el consumidor doméstico -en teoría protegido- está ligado al precio spot. Este precio ha beneficiado al cliente PVPC durante muchos años porque siempre que contratas a largo plazo tiene un seguro. Aquí se consolidó la teoría de que era mejor no pagar ese seguro y durante muchos años ha funcionado. La crítica que hacíamos es que algún día se podía pagar más pero lo que no esperábamos es que ocurriera esto. Ahora tenemos el coche con el que nos hemos ahorrado mucho dinero en el seguro pero ha habido un siniestro total y repararlo cuesta más.

Hay un segundo tema que es distinto en España y es la cantidad de industria que tiene precios ligados al spot. Esto viene también por el mismo error. El Recore (renovables, cogeneración y residuos) tiene una retribución que garantizaba una rentabilidad con un precio de mercado más una prima. Ese precio se estima en el precio spot y este tipo de tecnologías que producen entre 80-90 TWh/ año (un 30% de la demanda nacional) hace que España tenga más de un 40% de la demanda a precio spot, lo que no ocurre en ningún país por lo tanto el impacto es más fuerte. Esto es el cisne negro. Qué le vamos a hacer.

Ahora, tenemos que corregirlo y darle más estabilidad aunque no es mejor momento porque los precios de futuros también son altos. La Unión Europea ha dicho que admite la excepción ibérica pero que España estructuralmente tiene una situación que está haciendo daño a la economía eléctrica. Viene una reforma del PVPC y del Recore. Ambas reformas tratan de poner un determinado peso en el spot pero también cargar en los futuros como en cada trimestre. Eso estabilizará el precio. En el Recore en vez de ligar todo al spot, se ligará parte al futuro. Con lo cual se conseguirá estabilizar el precio. Si lo hubiésemos tenido antes -aunque a toro pasado todos somos Manolete- el impacto hubiera sido menor en el cliente final.

"En la Península Ibérica hay 27.000 MW de centrales de gas y funcionan sólo 18.000 MW"

¿La vicepresidenta Yolanda Díaz ha propuesto subir los impuestos a las eléctricas?

Un impuesto que va buscando poner una tasa a los beneficios excesivos. Si hemos convenido que mis beneficios excesivos están en las tecnologías inframarginales si superan un determinado valor de 67 euros y yo no los supero, entonces, no hay beneficios excesivos. Se trata simplemente de voy a incrementar los impuestos. Punto. Hay que tener mucho cuidado porque puede tener efectos negativos. Todo aquello que tenga lógica se puede explicar en el mercado por un situación de crisis. Estamos en una guerra pero el que no sepas que va a ocurrir mañana con una incertidumbre regulatoria crea una posición de espera en los que tienen que invertir a ver cómo va esto.

¿Hay visos de aclarar el cierre de las centrales de carbón?

Se ha alargado más de lo que debería pero ya solo falta del permiso final. Creo que se va a producir de un momento a otro. En estas circunstancias países como Alemania, Italia u Holanda van a permitir que se reabran centrales de carbón pero las situaciones son distintas. Alemania, Bélgica e Italia pueden tener un determinado riesgo de seguridad de suministro. En España, hoy en día no ocurre. Se puede prescindir de la generación con carbón porque el índice de cobertura que tenemos es suficiente. Si hay una política general de reducir el consumo de combustibles fósiles puede haber una excepción durante un tiempo pero si no existe un riesgo no tiene sentido que se ponga a producir Puentes. Tampoco tiene sentido además porque con el RDL 10 recibiría una compensación por funcionar. Si no se necesita para qué recibe una subvención por funcionar con un combustible fósil que contamina. Ya me parece incluso mal que estemos subvencionando el consumo de gas natural.

Ahora mismo, el gas juega un papel fundamental en lo que es la seguridad de suministro pero dicho esto no nos podemos olvidar de que el problema es el gas y cuando antes estemos fuera mejor tanto por la cuestión climática como de precios y geopolítica.

El problema es el gas. Dicho esto, hoy juega un papel importante y estamos sosteniendo el sistema con el gas pero aquellos que tratan de decir que el problema es el precio de la energía eléctrica deben saber que el problema es el gas. Tenemos que atacar el gas. Si no tuviéramos gas y tuviéramos renovables y baterías no nos hubiera ocurrido esto, luego el problema es el gas y las soluciones que hay que buscar es cómo reducimos ese consumo de gas y esta crisis de precios y qué medidas hay que tomar. Lamentablemente esas medidas llevan tiempo y hay que conjugar el cortísimo plazo con el largo. No escuchemos cantos de sirena ahora de que el gas es bueno. El gas es igual de malo que antes y la política tiene que ser la misma y más. Otra cuestión es que veamos como paliamos ese impacto. No confundamos los términos. Las medidas de Repower EU son claras. Hay que consumir menos gas como sea. En el primer trimestre se ha consumido un 9% menos que en el mismo periodo del año pasado en Europa. Es una buena cosa pero todavía falta más.

Segunda cuestión: buscar alternativas al gas ruso. Las medidas de corto plazo son usar metaneros como regasificadoras y a fin de año puede haber hasta 5 que se repartirían entre Alemania e Italia pero nos falta el origen que se resuelve con la central de compras europea que está tardando mucho en ponerse en marcha. Hace ya 8 meses dijimos con el plan estratégico que nos comprometíamos a salir del gas en 2040. Esto era una señal de que el gas puede ser un problema, como estamos viendo. Y tercero: acelerar renovables.

"Hay que recordar que hay una guerra y es un tsunami que nos está pasando por encima a todos"

¿Ve posibilidad de acelerar el abandono de gas antes de 2040?

Creemos que se podría conseguir. No hemos reflexionado todavía para ver si se puede adelantar. Quemar gas para producir electricidad es un sinsentido. Lo era antes y lo es ahora. Hay industria que tiene que consumir gas y tiene que cambiarlo por hidrógeno verde o otro tipo de biocombustibles. El gas hay que utilizarlo en el cliente final para sacarle el máximo rendimiento. En este sin sentido estamos subvencionando el consumo de gas para conseguir que baje el mercado mayorista y por eso tenemos la tormenta perfecta y gestionar esto es muy complicado.

Siendo complicadísimo las circunstancias que hay que gestionar hoy que nos lleva a muchas contradicciones, lo que no podemos es lanzar cortinas de humo y decir que no tiene sentido las renovables y que tiene sentido el gas. No metamos la pata. Tengamos los objetivos claros. Cuanto antes salgamos del gas, mejor. ¿El gas es importante ahora? Importantísimo. ¿Por eso tenemos que bendecir el gas? No.

¿Hay opción para las nucleares?

El gran avance que se hizo en el PNIEC fue fijar una fecha de cierre de las nucleares dentro de un contexto de introducir renovables y baterías. Cuando replanteemos el PNIEC el objetivo no es cerrar las nucleares sino descarbonizar. Hay que volver a mirar cómo estamos y qué obstáculos estamos encontrando y, desde mi punto de vista, si para conseguir el objetivo se necesita retrasar el cierre de las nucleares cuatro o cinco años más tarde creo que no debería ser un problema.

¿Habrá problemas para facturar?

Esto es un lío. Es un esfuerzo informático que hay que hacer pero que también puede crear problemas. Fíjate que a un cliente que le facturabas a 50 euros fijo ahora cada hora le tienes que cambiar. Ahora durante horas valle estamos viendo que el precio que resulta es mayor que el precio si no hubiésemos aplicado el tope aunque luego es menor pero claro todas las políticas que estamos haciendo para diferenciar el valle de la punta, pues va al contrario. Estas cosas las vamos aprendiendo ahora. Otra cosa que se está haciendo evidente es que en la península ibérica hay 27.000 MW de ciclos combinados pero están funcionando 18.000 MW. ¿Qué pasa con los que no están funcionando? Están indisponibles. Esto quizá la preocupa a REE a ver si tenemos menos reservas de las que realmente teníamos o es una indisponibilidad pasajera.

"Tanto el Gobierno como las empresas tenemos que trabajar conjuntamente"

¿Hay solución para el bono social?

El debate es si eso lo tienen que pagar las eléctricas o como es una política social tendría que estar en presupuestos, como está en otros países y como está en el gas. El punto débil es siempre que hay ciertas discriminaciones que tumban la medida. Si se pagara a través de Presupuestos no habría ningún problema. Las eléctricas pagamos nuestros impuestos. Endesa paga unos 3.500 millones todos los años. Tenemos una contribución muy importante. Luego las medidas sociales que haya que hacer, que me parece bien y estoy de acuerdo, deberían canalizarse por otro lado. Si ahora se sacan la subida de un impuesto para crear un bono para no sé que. Mire usted, por un lado me hace pagar, por otro me incrementan los impuestos para pagar de nuevo, eso es lo que crea cierta confusión, desaliento y cierto hastío, desinterés.

¿Daño reputacional?

Se mete a todo el mundo en el mismo saco y se trata de dar una imagen de los beneficios caídos del cielo que ya hemos explicado por activa y por pasiva. De esta crisis no tiene culpa el Gobierno, ni las eléctricas. Que nadie nos criminalice. Que alguien diga que el Gobierno lo ha hecho mal, ya decía antes que a toro parado todos somos Manolete. Hay cosas que mejorar: el PVPC, el Recore... pero no tiene culpa el Gobierno.

¿Una parte del Gobierno lanza mensajes contra las eléctricas?

Creo que es un error. Creo que aquí el Gobierno como las empresas tenemos que trabajar conjuntamente. Las eléctricas estamos por la labor de colaborar. Hacemos propuestas. Luego, cada uno tiene su estilo. Dentro del sector eléctrico hay especuladores, pues sí, también. Oiga, pues persígase a los especuladores pero no generalice las cosas. Somos amigos y debemos ser colaboradoras leales. Mientras existan dudas porque no somos capaces de explicarlo culpa tendremos pero e se está haciendo un esfuerzo en explicarlo. De vez en cuando hay que recordar que hay una guerra y que esto es un tsunami que nos está pasando por encima a todos.