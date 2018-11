El restaurante Dani García, el único triestrellado en la Gala de la Guía Michelin 2019

El restaurante Dani García, en la localidad malagueña de Marbella, ha conseguido esta noche en Lisboa las tres estrellas, la más alta distinción gastronómica otorgada por la Guía Michelin.

Los inspectores de la guía han querido destacar que Dani García ha obtenido la distinción gracias a su manera única de reformular la cocina andaluza en clave contemporánea, haciendo que cada elaboración narre una historia diferente en base a un producto que enlaza con la tradición local. También han precisado que les ha gustado en particular el juego de contrastes, fiel a la teoría del chef de la "cocina contradicción", así como la puesta en escena de buena parte de sus platos.

Dos estrellas

Los galardonados en la categoría de Dos Estrellas en España son: Cocina Hermanos Torres en Barcelona, donde los mediáticos gemelos Sergio y Javier han integrado los fogones en la experiencia culinaria del comensal al convertir su establecimiento en "una gran cocina abierta con mesas"; El Molino de Urdániz en la localidad navarra de Urdaitz, donde el chef David Yárnoz propone, a base de talento y personalidad, una cocina creativa que exalta los productos de proximidad de la Comunidad Foral de Navarra; y el original restaurante Ricard Camarena de València, que sorprende tanto en lo estético como en lo gastronómico, con una cocina elaborada a partir de productos rigurosamente seleccionados en los cultivos de su entorno.

En Portugal el restaurante Alma de Lisboa, ubicado en el bohemio y turístico barrio de Chiado, ha generado una muy buena impresión a los inspectores. El chef Henrique Sá Pessoa les ha cautivado con una propuesta muy técnica, divertida y repleta de matices. Cada bocado les ha llevado a viajar en el tiempo y en el espacio, gracias a los sabores tradicionales y auténticos que transportan a parajes mediterráneos o de otras latitudes.

Madrid destaca entre los de Una Estrella

José Vallés, el director de la Guía Michelin España & Portugal, ha comentado las novedades en la categoría de Una Estrella: "Este año la selección llama la atención sobre los nuevos establecimientos abiertos por chefs ya consagrados que, a través de su experiencia, los han conducido a la distinción gastronómica. Son restaurantes con su propia personalidad como Eneko Bilbao (Bilbao), Oria (Barcelona), eMe Be Garrote (San Sebastián) o el restaurante Terra de S'Agaró en la provincia de Girona, que siguen de cerca las líneas de trabajo de chefs emblemáticos como Eneko Atxa, Martín Berasategui o Paco Pérez. Así, es interesante señalar que el chef Martín Berasategui incorpora dos establecimientos a su espectacular lista de restaurantes con estrellas, llegando de esta manera a 10 estrellas Michelin".

"El aumento notable de restaurantes estrellados en Madrid es otro hecho destacable de esta edición. La diversidad es una de las señas de identidad de la escena gastronómica de esta ciudad y esta realidad se refleja mediante establecimientos singulares como Yugo, La Tasquería, Clos Madrid, El Corral de la Morería Gastronómico o El Invernadero, una casa que ha dado un toque original a su cocina vegetal y que ha regresado al corazón de la capital de la mano del chef Rodrigo de la Calle".

El equipo de inspectores Michelin, por su parte, llama también la atención sobre la aparición de nuevos enclaves de interés gastronómico, como la Costa Blanca en la provincia de Alicante, una región que apuesta por la alta cocina sin romper con la tradición. Un ejemplo interesante es el de la bella localidad turística de Calp (Calpe), que gana posiciones en el ranking culinario con TRES restaurantes estrellados tras incorporar a la selección los establecimientos de Beat y Orobianco.

En Portugal, en cambio, los nuevos restaurantes con estrella están más dispersos y, salvo el caso de Midori en Sintra (primer restaurante de cocina japonesa con estrella en tierras lusas), los inspectores de Michelin han encontrado verdaderas joyas gastronómicas en lugares a veces insólitos y aislados. Es el caso de G Pousada en Bragança que, bajo la dirección de los hermanos Gonçalves, pone en valor la cocina moderna de la región de Tras-os-Montes. Al igual que el restaurante A Cozinha de Guimarães, donde el chef Antonio Loureiro ha sorprendido con una cocina moderna que demuestra equilibrio y sensibilidad.

Además de los galardonados con estrellas Michelin, el evento contó con la presencia de cocineros 'Bib Gourmand' (distinción a la mejor relación calidad-precio) y 'Plato Michelin' (cocina de calidad), dando así visibilidad a todas las categorías de la selección.

Los asistentes a la exclusiva cena de gala pudieron degustar las creaciones de los siete restaurantes con estrella de la región de Lisboa: Fortaleza do Guincho (Cascais / Praia do Guincho), Alma (Lisboa), Eleven (Lisboa), Feitoria (Lisboa), Loco (Lisboa), Lab by Sergi Arola (Sintra), todos ellos con 1 estrella Michelin, y Belcanto (Lisboa, 2 estrellas Michelin), cuyo chef, José Avillez, será el coordinador de la gran fiesta culinaria.

Primera vez en Lisboa

Ha sido la capital portuguesa la elegida en acoger este año la presentación de la Guía Michelin 2019 para España y Portugal, una gala que por primera vez se ha celebrado fuera de nuestro país y en el marco incomparable del Pavilhão Carlos Lopes, un emblemático edificio lisboeta inaugurado en 1932 como Pabellón de los Deportes y que actualmente se destina para eventos y actividades culturales.

Desde hace unos años, la edición anual de la Guía Michelin se presenta en una ciudad distinta y son muchas las que optan a acoger este evento que se ha celebrado ya en Madrid, Bilbao, Marbella (Málaga), Santiago de Compostela y el pasado año en Tenerife. Pero en esta edición, los responsables de la prestigiosa publicación de Michelin (con más de 100 años de historia) han decidido apostar por la capital portuguesa para celebrar el décimo aniversario de la Gala, convertida ya en el referente para el sector de la gastronomía.

Respecto al hecho de celebrar la primera gala de presentación de la guía en tierras portuguesas, Gwendal Poullennec, el director internacional de las guías Michelin (un total de 32 ediciones), ha declarado: "Portugal se ha convertido en un destino turístico de referencia y buena parte de ese éxito radica en el auge de su gastronomía. Es cierto que la cocina tradicional lusa siempre ha contado con el beneplácito del público foráneo. Sin embargo, hoy confirmamos un vigoroso impulso en la alta gastronomía de este país, habitualmente a cargo de una generación de jóvenes chefs".

Lo cierto es que Lisboa es única por su ubicación, historia y sobre todo por su calidad de vida. Una riqueza que se refleja también en su gastronomía, donde su cocina se caracteriza por la tradición y el mestizaje. Asimismo, sus restaurantes han sabido aprovechar los excelentes productos locales perpetuados en las recetas tradicionales o reinventándolas.