Pizzerías Carlos tiene nuevo socio: DeA Capital, el fondo de De Agostini, compra una participación significativa

Nueva inversión del capital privado en una cadena de restauración española. DeA Capital Alternative Funds, el brazo de capital privado del Grupo De Agostini, ha adquirido, a través del fondo de inversión Taste of Italy 2, una participación significativa en el capital de Pizzerías Carlos para apoyar su crecimiento. El resto del capital queda en manos de los fundadores y el equipo liderado por Francesc Ros y Xavier Crespo. El importe de la operación no se ha hecho público, pero Tresmares Capital, la plataforma de financiación alternativa de Banco Santander, ha aportado varias líneas de financiación para apoyar el desarrollo del plan de negocio. Los socios de Pizzerías Carlos han contado con el asesoramiento de Houlihan Lokey y Hogan Lovells, y DeA Capital Alternative Funds con el asesoramiento de V4 Financial Partners, Garrigues, PwC, Marsh y ERM.

Con 72 locales distribuidos por toda España, 39 de ellos franquiciados, Pizzerías Carlos está presente en el mercado desde 2009 con un crecimiento sostenido, incluso durante el periodo de pandemia, gracias a su destacado posicionamiento dentro del servicio de delivery. El grupo cerró 2021 con una facturación de 40 millones de euros, lo que representa un incremento de un 26,5% respecto al año anterior, y la consolidación de un equipo formado por más de 1.800 profesionales. La enseña está inmersa en un importante proceso de expansión y escala posiciones entre las grandes marcas del sector de la pizza en nuestro país.

Expansión en Iberia

La compañía española emprendió una "reflexión estratégica sobre su futuro" tras recibir varias ofertas de compra que ahora han fraguado dando entrada a DeA Capital como nuevo socio. Leopoldo Reaño, managing director de DeA Capital Alternative Funds, ha explicado que "estamos entusiasmados de apoyar el equipo liderado por Francesc Ros y Xavier Crespo en el desarrollo de su proyecto de expansión en la Península Ibérica. Pizzerías Carlos ha demostrado una importante capacidad de crecimiento, aun en momentos complicados para el sector Horeca como el Covid-19, y estamos convencidos de su capacidad para seguir desarrollándose sobre la base de su atención a la calidad de sus productos y de su buen servicio al cliente, tanto en los propios locales como en la entrega a domicilio.

Desde Pizzerías Carlos, Francesc Ros, Director General y socio, confirma que la operación "supone un importante impulso para el crecimiento de la compañía en términos de negocio, así como un reconocimiento de la trayectoria y el potencial de Pizzerías Carlos como actor de referencia en el sector de la pizza". Por su parte Xavier Crespo, Director de Operaciones y socio también del grupo, asegura que "la incorporación de Taste of Italy 2 al capital de la cadena permitirá "seguir apostando por la innovación y adaptación constante de la oferta y tipología de servicios que ofrecemos, en base a un modelo que conforma nuestro valor diferencial con respecto a otras propuestas del mercado".

Taste of Italy 2 es un fondo de capital privado de inversores institucionales con recursos de 330 millones de euros y gestionado por DeA Capital Alternative Funds. El pasado enero, el fondo compró el 60% de la compañía de alimentación española Alnut a la multinacional de alimentación Foodiverse Hold, que mantendrá el 40% restante. El vehículo invierte en compañías líderes en Italia y en la Península Ibérica en el sector de alimentación y bebidas, y en la cadena de suministro que le presta servicio.

DeA Capital Alternative Funds, fundada en diciembre de 2006, es propiedad al 100 % de DeA Capital, compañía del grupo De Agostini. La firma es el principal gestor de activos alternativos independiente en Italia, con más de 5.500 millones de euros de activos bajo gestión, con fondos de fondos, fondos sectoriales para la inversión en mid-caps, fondos de financiación DIP (Debtor-in-Possession), así como fondos de NPLs.