Los mejores tenistas reiteran el "no" a la violencia de género en la iniciativa de sensibilización de la Fundación Mutua

Las mejores raquetas de los rankings ATP y WTA han vuelto a sumarse a la iniciativa contra la violencia de género que la Fundación Mutua Madrileña ha puesto en marcha coincidiendo con la celebración del Mutua Madrid Open de tenis que se celebra hasta el 8 de mayo en Madrid.

Naomi Osaka, Dominique Thiem, Elina Svitolina, Feliciano Lopez, Kiki Bertens, Pablo Carreño, Simona Halep o Angelique Kerber son algunas de las figuras del tenis que han participado en la pieza audiovisual que cuenta con un lema tan directo como rotundo: "No".

"Cuando se trata del maltrato solo conocemos una palabra" es el slogan del spot que se está difundiendo en televisión, prensa y las instalaciones de la Caja Mágica durante la celebración del Mutua Madrid Open.

Los tenistas que lo protagonizan muestran en un primer plano de cámara su repulsa a cualquier tipo de violencia contra la pareja. "No más insultos, no más humillaciones, no más golpes", concluye la idea creativa.

Con esta nueva iniciativa, a la que cada año se han ido sumando más jugadores, la Fundación Mutua Madrileña vuelve a llevar su línea de acción prioritaria contra la violencia de género al entorno del Mutua Madrid Open, valiéndose de la figura de los deportistas para que lancen un mensaje de rechazo a esta lacra social a toda la sociedad.

La Fundación Mutua Madrileña inició en 2012 una línea prioritaria de actuación para acabar con la violencia de género

Desde 2014, la Fundación Mutua ha puesto en marcha iniciativas de este tipo en el entorno del torneo de tenis, interrumpidas únicamente en 2020 como consecuencia de la suspensión del Open por la pandemia. En estos años se ha valido de lemas como "A mí no me gustas tú" o "Contra el maltrato, todos a una".

Una década trabajando contra la violencia de género

La Fundación Mutua Madrileña inició en 2012 una línea prioritaria de actuación para acabar con la violencia de género. Desde entonces trabaja apoyando múltiples iniciativas de ONG que ayudan a estas mujeres y sus hijos y también pone en marcha campañas de sensibilización no solo contra el maltrato, sino promoviendo el aislamiento social del maltratador, como ésta que desarrolla en el marco del Mutua Madrid Open.

Mutua Madrileña, también ha puesto en marcha a través de su fundación, diversas iniciativas de prevención de la violencia de género entre los jóvenes, como su concurso nacional "Nos duele a todos", que actualmente tiene abierta su octava edición y que premia las mejores creatividades contra el maltrato. Con esta y otras acciones que implican a la propia aseguradora, aborda un enfoque 360º en su compromiso contra esta lacra social, que ya ha obtenido múltiples reconocimientos.