Gestmusic busca nueva casa para OT, el concurso que duplica su beneficio

Radio Televisión Española (RTVE) ha decidido no renovar Operación Triunfo tras no llegar a un acuerdo económico con Gestmusic. Una decisión que se produce después de que la productora llevara dos años pagando el alquiler de las instalaciones de la Academia a la espera de una decisión por parte de la cadena pública, según adelanta Formula TV.

En 2016, un año antes de que el concurso musical volviera a la 1 su beneficio neto fue de 6,8 millones de euros. Un año después, coincidiendo con el regreso de los triunfitos a la pequeña pantalla sus ganancias se dispararon hasta los 9,7 millones, según datos recogidos por Informa. Una cifra que se mantiene prácticamente intacta en 2018, cuando ganó 9,1 millones (ver gráfico).

Desde que Amaia ganara el concurso en 2018, a pesar de que la edición empezó en 2017, únicamente ha habido un año en el que este concurso no haya tenido tenido su cita con la audiencia, concretamente en 2019 y su beneficio volvió al punto de partida y las ganancias fueron de 5,6 millones. En 2020 pese al caos que supuso la pandemia, el concurso llegó a paralizarse durante varias semanas en las que los concursantes volvieron a sus casas, su beneficio neto marcó el máximo de los últimos cinco años hasta superar los 10,4 millones.

La productora catalana consiguió con estas tres ediciones lo que parecía entonces y parece ahora imposible, colocar a La1 al mismo nivel de audiencia que sus competidores. Las ediciones de 2017 y 2018 lograron una cuota de pantalla media de un 19,70% y un 16,40% según cifras ofrecidas por Gestmusic, unos datos que son como poco llamativos, sobre todo si se comparan con el share medio del grupo, el último dato mensual recoge un 8,5%, cayendo al cuarto puesto superada por las temáticas de pago. Las cifra de audiencia de Operación Triunfo la ponen al mismo nivel que el resto de programas de éxito de la catalana. Las dos últimas ediciones de Tu cara me suena han superado el 20% de cuota de pantalla, concretamente un 26,6% (2017) y un 20,02% (2021).

Con estos datos de audiencia sorprende que RTVE haya dejado escapar el programa que estaba consiguiendo hacer repuntar su audiencia. Pero una vez más el motivo vuelve a ser económico. El grupo público pagó en 2017 algo más de 12,3 millones de euros, una cifra que no paró de incrementarse en las dos ediciones posteriores. Por la edición de 2017 desembolsó 13,3 millones y en la de 2020 se alcanzó el máximo, algo más de 14 millones. A pesar de que el programa fue un éxito de audiencia las cifras se relajaron en las dos siguientes ediciones y no se llegó a volver a superar los datos de 2017.

El no de RTVE no ha pillado de sorpresa a Tinet Rubiera, responsable de Gestmusic. El 21 de marzo, tan solo dos días antes de que se conociera la negativa habló del futuro del concurso en una entrevista con el canal de YouTube Charlemos de tele. "¿Qué volveremos en TVE? No lo sé. ¿Qué volveremos en otro sitio? Tampoco lo sé, pero voy a poner todo mi empeño para que haya una edición de OT dentro del año en curso", aseguró.

Hay que tener en cuenta que RTVE atraviesa por un momento delicado, no solo a nivel audiencias también a nivel económico. En 2020 registró pérdidas de 31,6 millones, en 2019 rondaron los 30 millones. Ya en 2018 vio como las ganancias se reducían hasta los 2 millones.