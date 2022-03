La vacuna española de Hipra adelanta calendario y llega a la fase de evaluación europea

Hipra ha completado el penúltimo paso antes de conseguir ser la primera vacuna española contra el covid aprobada. La Agencia Europea del Medicamento ha admitido este martes incluir el suero de la empresa catalana en su evaluación en tiempo real. Los planes de la farmacéutica es que esto se produjese en abril, pero el organismo comunitario ha adelanto su decisión unos días.

La novedad que lleva consigo la vacuna de Hipra respecto a las anteriores aprobadas es que es la primera que se evaluará solo como vacuna de refuerzo. "Esta vacuna basada es una vacuna de refuerzo para adultos que ya han sido vacunados completamente con una vacuna COVID-19 diferente", dice la EMA.

Según ha podido saber este medio, Hipra ha enviado el dossier comparando su eficacia en comparación con lo que consigue Pfizer, la vacuna cuyo uso es el más extendido. "Los resultados preliminares sugieren que la respuesta inmunitaria con esta vacuna puede ser eficaz contra el SARS-CoV-2, incluidas variantes preocupantes como Ómicron", afirma la EMA.

A partir de hoy, la empresa española se asoma al mercado. Mientras que avanza la evaluación de la EMA, la farmacéutica debe asegurarse entrar en uno de los acuerdos de compra centralizada de la Comisión Europea para asegurarse las ventas. Para ello, Hipra necesita el aval de al menos cuatro estados miembro y la empresa aseguró a este medio hace unos días que "negocia con todos".

Según pudo saber eleconomista a finales de 2021, España, Chipre o Portugal eran los que en aquellas fechas estaban más cerca de avalar este suero. Sin embargo, no entrar en estos acuerdos no impide la venta. De no conseguirlo, las negociaciones las tendría que llevar Hipra estado a estado.

Para ello, el tiempo vuelve a jugar en contra, si bien la empresa española ha conseguido dar respuesta cada vez que ha tenido que correr contrarreloj. La propia Hipra ha señalado junio como el mes clave para su aprobación, lo quen le permitiría llegar para la posible campaña de vacunación que se produzca en otoño. Uno de los estándares que más mirará Europa (además de su seguridad y eficacia, evidentemente) será la capacidad de fabricación de la firma española. Según dice la propia empresa, podrá conseguir producir un volumen de 600 millones de dosis en 2022.