Rusia retiene cientos de aviones occidentales: las aerolíneas se enfrentan a pérdidas de miles de millones

Las consecuencias económicas de la guerra entre Rusia y Ucrania han llegado a otro sector más, el de las aerolíneas. Después de que varias compañías internaciones paralizasen su actividad en territorio ruso, cientos de aviones se han quedado varados a la espera de ser recuperados.

El problema nace cuando se atiende a que Rusia no tiene ninguna intención de devolverlos después de las sanciones que Occidente ha interpuestos contra el país.

Además, esto ocurre en un momento en el que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha mencionado abiertamente la posibilidad de nacionalizar los activos de las empresas extranjeras ubicados en el territorio.

Más de 500 aviones están varados en Rusia

Según la consultora IBA, Rusia posee 523 aviones que otras compañías occidentales habían arrendado a las aerolíneas rusas, de los que 101 están en posesión de S7 Airlines y 89 a Aeroflot.

El problema radica en que ambas empresas han dejado de volar internacionalmente, por lo que se ha eliminado cualquier posibilidad de que estos aviones pisen suelo fuera de las fronteras rusas.

Los expertos coinciden en que será imposible recuperar esas naves, tal y como asegura a The New York Times el profesor de finanzas de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, Vitaly Guzhva.

Las compañías se enfrentan a pérdidas de miles de millones de dólares

Por otro lado, el profesor también analizó las consecuencias económicas de esta situación, en tanto que las aerolíneas se enfrentan a pérdidas de miles de millones de dólares.

Como punto de partida, cabe destacar que un solo avión puede llegar a costar hasta 12.000 millones de dólares, por lo que estas compañías que más aviones hayan arrendado a las aerolíneas rusas podrían sufrir una verdadera catástrofe si no recuperan estos activos.

Este es el caso de AerCap, la compañía de arrendamiento de aviones comerciales más grande del mundo. Esta firma tiene 142 aviones arrendados en Rusia, superando a cualquier otra empresa. Esta multinacional se enfrenta a la pérdida del 5% de su flota.

Del mismo modo, SMBC Aviation Capital ha perdido 35 aviones en suelo ruso, convirtiéndole en la segunda compañía más expuesta.

Las aerolíneas solo tienen 15 días para recuperar los aviones

El problema se hace más grave cuando se atiende a que estás compañías tan solo cuentan con 15 días para recuperar sus aviones.

Empresas como AerCap o SMBC Aviation Capital se enfrentan a severas sanciones europeas si no rescinden sus contratos con las aerolíneas rusas antes del 28 de marzo, por lo que si no recuperan las naves antes de esta fecha no quedará posibilidad alguna de traer los activos de vuelta.

David Walton, director de operaciones de BOC Aviation, señaló lo "poco realista" que es esa fecha para una situación que requiere el movimiento de cientos de aviones, además de las duras negociaciones que se tendrán que llevar a cabo con un país que no está dispuesto a ceder.

En este caso, Boc Aviation tan solo cuenta con 18 naves en territorio ruso, aunque eso significa el 4,8% de su flota.

El valor de los aviones cae por momentos

A esta situación hay que sumar un problema más, estos aviones se están devaluando por momentos. Estas naves tienen que pasar por registros de mantenimiento cada día.

Las compañías son las encargas de llevar a cabo un análisis diario tanto del cuerpo, como del motor y los sistemas de vuelo del avión, unos exámenes que, además, tienen que registrarse.

Por este motivo, cada jornada que el activo se mantiene en territorio ruso pierde valor. De hecho, si las compañías no cuentan con estos registros, el avión es prácticamente inservible.

Otros sectores se verán afectados

Esta situación no solo afecta al sector de las aerolíneas. Los bancos, las empresas de arrendamiento financiero y los inversores en deuda titulizada son los que financian estos aviones, por lo que ellos también sufrirán el impacto.

Por otro lado, las aseguradoras también se tendrán que enfrentar al pago de cuantiosas primas por la pérdida de estos activos.