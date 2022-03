Youtube, a la conquista de los podcasts: ofrece hasta 300.000 dólares para crear vídeos de los episodios

Los podcasts son las nuevas series y todas las plataformas quieren ser el nuevo Netflix. En el caso de Youtube, la compañía busca atraer a los podcasters y las redes de podcast a su plataforma para crear versiones en video de sus programas. Para ello, Youtube ofrece "subvenciones" de hasta 300.000 dólares.

La producción de podcasts, en la mayoría de los casos, no requiere de un gran presupuesto, a diferencia de la cantidad que se necesita para construir un estudio, filmar los episodios y contratar editores para la postproducción. Ahí es donde entra Youtube. Según Bloomberg, la plataforma está financiando los programas individuales con 50.000 dólares, mientras que las subvenciones para las redes de podcasts van desde los 200.000 hasta los 300.000 dólares.

Este movimiento forma parte del plan de Youtube para convertirse en una potente plataforma de podcasts. En octubre del año pasado, Google, propietaria de Youtube, contrató a Kai Chuck para "gestionar el gran volumen de podcasts existentes y las relaciones en el servicio de streaming", según publicó en su momento The Verge. Asimismo, ha dejado de cobrar a los usuarios de Canadá por la posibilidad de seguir escuchando mientras se hacen otras cosas en el dispositivo, una función que solo estaba disponible en la suscripción premium.

Si la estrategia de Youtube tiene éxito, permitirá al servicio de streaming atraer una programación más sustancial y aumentar su línea general de podcasts.

En los últimos años, el universo de los podcasts ha experimentado una auténtica explosión. La clave: es un medio de comunicación al alcance de cualquiera. Desde proyectos individuales a programas liderados por grandes medios de comunicación, como The Daily de The New York Times, que abordan una gran variedad de temas a partir de estilos muy diversos. Las cifras lo corroboran: solo en 2020 se crearon dos nuevos podcasts cada minuto en todo el mundo, unos 17.000 a la semana, y se entrenaron cerca de 900.000 programas de radio digitales y descargables, según Chartable.

Spotify también apuesta por el podcast

Otra de las plataformas que ha realizado movimientos encaminados a atraer a los consumidores de podcasts es Spotify. En los últimos años, el servicio de streaming ha incorporado a su plataforma podcasts de renombre con acuerdos exclusivos, como el de Joe Rogan o el de Alex Cooper, por el pagó 60.000 millones de dólares, según publica InsideHook.

Más recientemente, Spotify ha anunciado la adquisición de Chartable y Podsights por una cantidad que no se ha hecho pública.

Con la adquisición de estas empresas, el proveedor sueco de servicios de transmisión de audio y medios ha revelado que tiene la intención de ayudar a los anunciantes a determinar cómo los anuncios de podcasts impulsan las acciones que son importantes para sus negocios.

Relacionados La plataforma de podcast Podimo ficha al máximo responsable de Uber en España