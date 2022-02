Las cuatro opciones de Azuaga en la renovación del consejo de Unicaja

El baile de sillas en el consejo de administración de Unicaja está a dos semanas de terminar con la incógnita aún abierta de cuál será el destino del presidente ejecutivo de la entidad, Manuel Azuaga. El consejo tiene que renovar y elevar a junta de accionistas entre la semana que viene y los diez primeros días de marzo a siete miembros a los que se les acaba el mandato el 27 de abril: cuatro dominicales, dos independientes y al presidente ejecutivo.

De momento, ya se ha despejado la 'x' sobre el futuro de los cuatro dominicales, todos procedentes de la Fundación Bancaria Unicaja que controla el 30% de la entidad, tras acordar su propuesta de renovación en diciembre. El pasado martes, además, se dio respuesta a una segunda incógnita, la de los independientes, con la salida del consejo de Manuel Conthe, expresidente de la CNMV. El órgano debía abrir hueco a Indumenta Pueri (holding de los hermanos Domínguez de la Maza, dueños de la marca textil Mayoral) que tiene el 5% del banco, pero solo podía entrar si quedaba una vacante. La renuncia de Conthe dejaba esta plaza, que queda en manos de los empresarios, ahora bajo la categoría de dominical, y que tendrán que decidir a su representante para ocupar la silla. El segundo independiente al que se le agota mandato es Ana Bolado, a la que previsiblemente se le renovará en el cargo. Salvados estos dos escollos, todas las miradas se centran en la continuidad del presidente.

¿Qué puede ocurrir en la reunión que el consejo convoque para tratar la gobernanza? A Manuel Azuaga se le abren cuatro caminos distintos en el marco de la renovación.

El primero es que Azuaga sea reelegido como consejero ejecutivo y, por tanto, todo continúe como hasta el momento. Para que esta opción se dé, se necesita la aprobación de dos tercios del consejo. El órgano, tras la fusión con Liberbank, quedó compuesto por 15 miembros, de los que nueve procedían del banco andaluz y otros siete, de la entidad de origen asturiano. Así, para lograr mayoría por dos tercios necesitaría el 'sí' de 10 miembros. Aquí está por ver hacia dónde se inclinan los cuatro consejeros dominicales de la Fundación Unicaja, partidarios de maximizar el beneficio del banco, ya que la organización se financia con dividendo, y que en ocasiones anteriores ya votaron en contra de los intereses de directivos afines a Azuaga por mantener competencias en materia de estrategia. Sin olvidar que en plenas desavenencias en el seno de Unicaja por el poder de la entidad dos organizaciones (CIC y la plataforma SalvemosUnicaja) han disparado vía tribunales contra el presidente de la Fundación, Braulio Medel, resucitando dos casos cerrados: Ausbanc y las dietas percibidas por pertenencia a otros consejos.

Un segundo escenario para Azuaga sería que se decida su continuidad como consejero, pero no en calidad de ejecutivo, sino como otros externos. Para esta opción se necesitaría mayoría simple. En este caso, se tendría que nombrar otro presidente, aunque no tendría por qué ser ejecutivo, puesto que el proyecto de fusión firmado este verano entre Unicaja y Liberbank establecía que la presidencia dejaría de ser ejecutiva en un plazo máximo de dos años, es decir, en julio de 2023. Que aparezca la palabra "máximo" en ese punto, indica por tanto que se podría adelantar la eliminación de la bicefalia en el banco, dejando todo el peso ejecutivo sobre el actual consejero delegado, Manuel Menéndez. El tercer camino pasaría por que Manuel Azuaga siga como presidente, pero no ejecutivo. Para ello, sería elegido también consejero en categoría otros externos. En este caso también bastaría con mayoría simple. Finalmente, la cuarta posibilidad pasa por que Azuaga directamente no sea reelegido consejero. Solo se necesitaría una mayoría simple. Fuentes cercanas al banco aseguran que no hay debate en torno a la renovación de Azuaga como presidente ejecutivo, hecho derivado del proyecto de fusión y ya previsto.