Zity iniciará operaciones en Lyon en marzo y no descarta llegar a otras ciudades españolas

La compañía de coche compartido Zity, propiedad de Ferrovial y Renault, iniciará operaciones en Lyon (Francia) el próximo mes de marzo, lo que supondrá la tercera ciudad en la que operará la empresa tras su llegada a Madrid en 2017 y a París en 2020.

La flota de vehículos con la que contará la empresa en Lyon será "menos de la mitad de lo que tenemos en París y un tercio de lo que tenemos en Madrid", según reconoce el consejero delegado de Zity, Javier Mateos. Así, la compañía cuenta en Madrid con 800 vehículos de cero emisiones, mientras que en París la cifra alcanza las 500 unidades.

Asimismo, Zity no descarta iniciar operaciones en otras ciudades españolas a lo largo de 2022, si bien es verdad que estas previsiones no se manejan para la primera mitad del año. De hecho, Zity tiene previsto ampliar su servicio a otras ciudades europeas durante este año, así como establecer acuerdos estratégicos con otras empresas del sector de la movilidad, que refuercen la presencia de Zity en las ciudades y su encaje con otras plataformas y medios de transporte. Además, la compañía trabaja con el gestor aeroportuario Aena con el objetivo de que sus vehículos estén disponibles en el aeropuerto de Madrid esta primavera.

En cuanto a los vehículos, Mateos asegura que en la primera parte del año no se incorporarán nuevos vehículos. No obstante, afirma que con la flota actual "no cubren todos los casos posibles de uso". Por eso, no descarta incorporar nuevos modelos, siempre y cuando "añadan valor al usuario", como puede ser un modelo de dos plazas o una versión destinada al transporte de mercancías ligeras.

Aumento de la facturación

Todo ello en un momento en el que la compañía cerró el ejercicio 2021 con una facturación de 8 millones de euros, lo que supone un 19% más en tasa interanual y 700.000 euros menos de la cifra de negocios lograda en 2019, año antes de la pandemia, lo que le permite alcanzar el 92% de lo registrado entonces.

En cuanto a los usuarios, Zity acabó el pasado año con 80.000 nuevos clientes, lo que le permitió superar los 500.000 entre ambas ciudades. Así, París cuenta con cerca de 75.000 usuarios, mientras que en Madrid cuenta con alrededor de 430.000 en los cuatro años que lleva operando. En París, donde el servicio está disponible desde mayo de 2020, la base de usuarios registrados experimentó un crecimiento del 100% en 2021.

Asimismo, la recurrencia de uso también fue mayor durante el ejercicio anterior, gracias a las continuas mejoras que la compañía añadió a su servicio, como el programa de referenciados, el plan de incentivos que devuelve saldo Zity a los usuarios, o la intermediación y comercialización de productos financieros y seguros Zity Besty en Madrid, tras su acuerdo con RCI Bank and Services España y Bankinter Consumer Finance.

En materia de innovación, y en colaboración con Telefónica Tech Geotab y Mobileye, Zity desarrolló un piloto de Conducción Segura en Madrid durante 2021, con el que ha conseguido reducir en un 36% el número de accidentes y la gravedad de los mismos. Durante 2022 la compañía ampliará el alcance del proyecto, instalando dispositivos telemáticos embarcados en más de 350 vehículos entre Madrid y París.