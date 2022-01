Marta Rivera de la Cruz: "'Madrid no se cierra' es imbatible: ha reforzado nuestra marca internacional"

Marta Rivera de la Cruz, consejera de Turismo de la Comunidad de Madrid, reconoce a elEconomista que la campaña 'Madrid no se cierra' ha sido imbatible de cara a los mercados internacionales, y posiblemente -añade- "nosotros no habríamos podido pagar una campaña como esa".

Marta Rivera de la Cruz es escritora, periodista y la única política superviviente de las filas de Ciudadanos que Isabel Díaz Ayuso quiso salvar de su primer Gobierno por su profesionalidad y lealtad al frente de la Consejería de Cultura. Hoy es también la responsable del turismo de la Comunidad de Madrid. Un sector que ha sido atacado duramente por la pandemia, y que paradójicamente fue bandera de la gestión de la líder madrileña del PP.

¿Cómo ha encontrado Fitur?

Con un ambiente muy bueno en todos los stands, y de alegría por celebrar esta Feria, sobre todo después de que se suspendiera la de Berlín. Aquí hemos hecho las cosas de otra manera. Y también hemos trabajado juntas todas las administraciones, algo que me parece muy importante subrayar. Además hemos tenido el apoyo del sector privado, que nos pedía que diéramos ese paso. Así que sí, estamos contentos. No olvidemos que Fitur es una gran mesa de trabajo y que de aquí van a salir operaciones que van a marcar la gran temporada turística.

¿Qué participación ha habido?

En esta ocasión hay 70 países con participación oficial de sus gobiernos, con un stand, y 107 naciones representados por 7.000 empresas. Esperamos 60.000 visitantes profesionales y 30.000 particulares durante el fin de semana.

"Aunque estamos recuperando mes a mes la visita de turistas extranjeros, todavía no estamos como antes de la pandemia"

¿En qué momento se encuentra el turismo de la Comunidad?

Madrid vive un momento de ilusión, renovación y descubrimiento. Ha habido muchos viajeros que han descubierto Madrid, curiosamente durante esta etapa de post-confinamiento, cuando durante semanas, aquí era posiblemente el único lugar del mundo donde se podía hacer una vida con restricciones, pero en sí una vida normal. Se podía ir a un restaurante, tomar un café en una terraza, ir al teatro, o a la ópera. Eso ha hecho que nos descubrieran sobre todo muchos de nuestros vecinos europeos.

¿De qué países se trata?

Un dato concreto. Los franceses nos visitan más que antes de la pandemia. Y eso es por gente que nos descubrió y que se ha dado cuenta de que Madrid tiene posiblemente el mejor estilo de vida del mundo, donde el ocio está organizado, la cultura está al nivel de las grandes capitales, incluso la gastronomía, que es de primer nivel, es mucho más asequible que en otras ciudades. En esta comunidad se puede comer en un restaurante con una estrella Michelin por 100 euros. Eso nunca sucederá en París, Londres o Nueva York.

Y, ¿cómo responde Asia?

Es cierto que aunque estamos recuperando mes a mes la visita de turistas extranjeros, todavía no estamos como antes de la pandemia, sobre todo con el turismo asiático, que tiene además un alto nivel de gasto. Tenemos que pensar que el turismo del sudeste asiático está cerrado, porque son países que no incentivan los viajes al extranjero. Entonces, claro, cuando tu propio país no te da facilidades para viajar, pues no te mueves. Por eso, para Madrid es muy importante recuperar a este turista. En 2022, nuestro objetivo es recuperar el mercado asiático, que vuelva y que se quede.

¿Qué ha sacado la Comunidad de Madrid en positivo de su gestión?

La campaña de comunicación de la Comunidad de Madrid supuso para nosotros mantener esta región abierta, sus teatros, la temporada de Ópera, de Zarzuela, los conciertos. La campaña de Madrid no se cierra ha sido imbatible. Se comentó en todos los medios internacionales y reforzó muchísimo nuestra marca internacional. Nosotros no hubiéramos podido pagar una campaña como esa, una campaña en la que decimos que aquí un teatro es lo primero que abre; que un museo es lo último que cierra y que aquí los restaurantes, después de reducir su aforo, siguen queriendo mantener su servicio. Así que nuestra gestión fue la mejor manera de contarlo y para muchos la mejor manera para descubrir esta Comunidad.

Madrid acaba de recibir distinciones como mejor destino del mundo, mayor atractivo turístico, o por su sostenibilidad

Es que Madrid es una Comunidad muy diversa. Es un destino imbatible porque es la capital, pero es que a 50 km de Madrid en coche tenemos monte, bosques y ríos, naturaleza en estado puro. Todo eso a menos de una hora del centro de una ciudad cosmopolita. A ello hay que añadir la seguridad. A la gente le gusta saber que puede pasear, que las mujeres pueden viajar solas y regresar caminando a su hotel. Eso es muy importante. Y después hay una oferta en un turismo de calidad que en los últimos años se ha disparado. Me refiero a las grandes hoteles de lujo, encabezados por supuesto por Four Seasons, el Rosewood, el Santo Mauro o, el Marriott Edition. Es decir, Madrid ha multiplicado sus plazas hoteleras, y a unos precios muy competitivos en comparación con las grandes capitales europeas. En Madrid, por 250 euros, uno puede encontrar una buenísima ubicación de hotel, al precio que en otra ciudad europea solo se puede encontrar un hotel corriente.

Consejera, ¿qué le ha llegado a la CAM de los fondos EU?

Del asunto de los fondos europeos nos quejamos en su momento porque no está representado el peso turístico. De hecho, Madrid se ha llevado el 5,5%. Y hemos presentado proyectos muy interesantes y trabajado con más de 100 entidades locales para presentar proyectos de sostenibilidad que son tan importantes. Así que pensamos que desde el Ministerio de Turismo se pueden hacer las cosas mejor; porque sobre todo hay una incógnita: ¿qué pasa con el IVA que hay que devengar? Porque los fondos europeos no pueden utilizarse para pagar impuestos. Quiero decir, cuando hay un proyecto de 2 millones de euros, y un IVA de 400.000 euros, uno no puede detraer una parte de los fondos para abonar el IVA. Y es que, para las entidades o para las mancomunidades, pensar en un sobrecoste del 20% es directamente inasumible. Así que se pueden caer proyectos por la indefinición de que quien paga el IVA de los fondos.

¿Qué opina de las declaraciones de Pedro Sánchez sobre la pobreza de las calles de Madrid?

Yo le pregunto a Sánchez cuando fue la última vez que se dio un paseo por las calles de Madrid, porque yo solo le veo en Moncloa o cogiendo el Falcon para ir a un mitin del PSOE.

