Dancausa (Bankinter) insta al BCE a "tomar decisiones" para corregir la inflación

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha señalado este jueves en la rueda de prensa de presentación de resultados de 2021 que la inflación no es tan pasajera como inicialmente se pronosticaba y ha instado al Banco Central Europeo (BCE) a llevar a cabo acciones para controlarla. "Es un tema serio, y no hay más remedio que tomar decisiones porque no es tan pasajero como se nos decía al principio", destacó. El último dato del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicado hace apenas una semana, reflejó que la tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general en el mes de diciembre fue del 6,5%, un punto por encima de la registrada el mes anterior y la más alta desde mayo de 1992.

De momento, el organismo europeo se mantiene reacio a subir los tipos de interés para corregir la inflación, como ya han hecho otros bancos centrales como el de Reino Unido o países al otro lado del Atlántico como Brasil o México, mientras que en EEUU, la Fed ya proyecta las primeras subidas para mitad de este año. Sin embargo, los analistas ya comienzan a ver la posibilidad de que en Europa lleguen las primeras subidas para finales de este año. Desde Bankinter, Dancusa aseguró que el banco proyecta el negocio para 2022 sin subida de tipos. No obstante, reconoció que con un alza "nos iría mejor". El director financiero de la entidad, Jacobo Díaz, matizó que, aunque haya alguna subida de tipos en este ejercicio, continuarán estando en negativo.

Por otro lado, la consejera delegada volvió a mostrar su convencimiento en que la acción de Bankinter alcanzará el precio de 9 euros en el medio plazo, como ya apuntó en la presentación de resultados de los nueve primeros meses de 2021. En la actualidad está en el entorno de los 5 euros. "Desde que lo dije, ha subido la acción. Igual se me fue la mano un poco, pero yo creo que va a pasar y me baso en la confianza que tengo de lo que es capaz de hacer este banco. Lo sigo manteniendo", apuntó. Por su parte, Jacobo Díaz añadió que la acción de Bankinter ya logró los 9 euros en 2018, con un resultados e ingresos inferiores a los actuales. "No es nada descabellado, obviamente se tienen que dar las condiciones de mercado, ya que ahora hay incertidumbre, pero estamos convencidos de que esa cifra es realista", dijo.

Respecto a la posibilidad de que Bankinter ofrezca a los clientes inversión en criptomonedas, Dancausa cerró la puerta a esta opción. "Es un tema que seguimos, pero el banco a día de hoy no se plantea ofrecer nada. Con la avalancha de demandas que ha tenido la banca en los últimos años, si no hay seguridad jurídica con las criptomonedas, ¿a quién acabarían demando los clientes y dando la razón los tribunales?", cuestionó.

Mantendrá provisiones

El director financiero, por otro lado, aseguró respecto a la morosidad, que el banco considera que ya ha pasado el pico de mora máximo, y prevé que se mantenga estable para este ejercicio. Bankinter cerró 2021 con una tasa de mora del 2,24%. No obstante, aseguró que de momento no hay planes de liberar dotaciones hasta que esté más despejada la incertidumbre. "Cuando lleguen los vencimientos de carencia de los ICO (a partir de abril), se revisará", aseveró.

Finalmente, Dancausa descartó que se esté dando una burbuja en el sector inmobiliario, después de que el Banco de España avisara el pasado septiembre de una ligera "sobrevaloración" en el precio de la vivienda, tras subir los precios en el tercer trimestre del año un 4,2%, según el INE. Asimismo, volvió a reiterar que la entidad no se plantea realizar ninguna adquisición y prevé crecer de manera orgánica.