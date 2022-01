María Sanz (Yielco): "El gran reto del capital riesgo español es internacionalizarse"

Yielco Investments, la gestora alemana de inversiones alternativas con 7.300 millones de euros bajo gestión, invierte en fondos españoles dentro de sus tres estrategias: private equity, deuda privada e infraestructuras. Nuestro país siempre ha despertado su interés pese a los grandes retos que tiene todavía por delante. Entre ellos, que los fondos de capital riesgo españoles inviertan de forma más decidida en el resto de Europa, logren retener talento y también ganar dimensión para vencer y desafiar a la creciente competencia de los inversores paneuropeos e internacionales.

¿El auge de la inversión alternativa ha venido para quedarse?

Sin duda. Los mercados públicos no cubren las necesidades de retorno y la gran noticia ha sido la baja volatilidad de las inversiones alternativas durante la pandemia, casi inexistente. Estamos viendo que los inversores institucionales se ocupan cada vez más de los activos alternativos en sus carteras. Es verdad que el private equity está más establecido, mientras que la deuda privada y las infraestructuras todavía son activos bastante más "jóvenes". Tuvimos un pequeño down valuation durante el primer trimestre del 2020, pero nuestra cartera ha crecido un 40% y no hemos perdido ninguna compañía. Nuestros inversores son, en su mayoría, aseguradoras, fondos de pensiones y family offices alemanes, aunque desde hace algunos años estamos aumentando el número de inversores de fuera de Alemania. Realmente, si alguien nos hubiese contado hace años que los mercados iban a reaccionar así a una pandemia mundial nos habríamos sorprendido.

El entorno de fundraising actual (el proceso por el que el capital riesgo capta recursos para sus vehículos) es muy competido en Europa, con muchos fondos levantando capital...

Así es, el mercado está en plena efervescencia. En Yielco estamos captando recursos para ocho fondos de distintas estrategias. La realidad es que la demanda es tan alta que las nuevas firmas no encuentran asesores que tomen sus mandatos y les ayuden a levantar sus fondos por falta de tiempo. Están desbordados.

"Fondos nacionales pioneros como Portobello y Proa ya han cerrado algunas inversiones directas en Italia"

¿Cómo ha impactado la pandemia en la captación de nuevos fondos?

Al principio de la crisis sanitaria, muchos inversores pararon los programas de inversión o redujeron su exposición a las inversiones alternativas hasta tener una visión más clara de cómo se desarrollarían las carteras actuales. Sin embargo, en 2021 se ha levantado muchísimo capital y hay una gran liquidez. Lo que sí ha traído consigo la crisis sanitaria, como suele pasar en entornos de incertidumbre, es que los inversores se han focalizado en estrategias como los fondos de grandes buyouts y en los más diversificados. Probablemente España y los fondos nacionales (country funds) estén recibiendo menos capital (allocation) que en las épocas de crecimiento, cuando los inversores son más proclives a buscar estrategias de inversión más enfocadas o de nicho. Las grandes gestoras, no sólo de private equity, sino fondos de fondos y fondos de deuda privada, han crecido muchísimo. A falta de conocer los últimos datos de fundraising en España en 2021, con nuevos vehículos como el fondo de infraestructuras de Asterion de 1.500 millones de euros, los positivos datos de los últimos años reflejan la calidad de los gestores españoles, incluso superior a muchos países europeos, junto al atractivo y el potencial del mercado. El reto es seguir impulsando la atracción de los inversores (limited partners) a los fondos nacionales, para que ganen en tamaño y empiecen a invertir de forma decidida en el resto de Europa.

¿Cree que los gestores españoles están preparados para dar ese gran salto al exterior?

Es un reto que se puede conseguir, hay que tener en cuenta que la experiencia de los gestores españoles ya es extensa. La mayor parte de ellos lograron sacar adelante sus carteras durante la última crisis financiera pese a que España se vio mucho más afectada que otras geografías, por lo que están mucho mejor preparados para afrontar nuevos retos y desafíos. Pero, sin duda, no ocurrirá de un día para otro. Fondos españoles como Portobello y Proa ya han hecho varias inversiones directas en Italia, incluso en plena pandemia, demostrando que es un objetivo que se puede lograr.

"La calidad de los gestores de inversiones alternativas españoles supera a la de muchos otros países europeos"

El pasado verano, Portobello compró la compañía italiana Farmol, su segunda inversión directa en el país, y Proa Capital se hizo con Relevi, el fabricante italiano de productos de higiene para el hogar...

Así es. Son dos buenos ejemplos de fondos españoles pioneros que ya están dando grandes pasos en su internacionalización. Empezar a invertir de forma decidida en Europa es un gran hito que ayudaría al sector a competir con los fondos paneuropeos e internacionales. Un número significativo de fondos españoles ya tienen una cláusula que les permite invertir hasta un 15% del capital fuera de Iberia. Apax o Permira fueron fondos europeos que ahora se han convertido en globales. Fondos franceses como Astorg o Chequers Capital o italianos como Investindustrial o Ambienta también han logrado expandirse con éxito al extranjero y son cada vez más globales. Por otro lado, cada vez hay más gestoras europeas invirtiendo en España, como hemos visto, por ejemplo, con la llegada de Ufenau, por lo que los inversores institucionales europeos necesitan menos exposición a España con fondos locales. Creo que ése es el gran reto de los fondos españoles para los años que vienen: crecer hacia el extranjero, invertir fuera de España y retener el talento haciendo crecer los equipos. La tendencia tradicional ha sido crecer hacia Latinoamérica, pero desde mi punto de vista lo que quieren los inversores europeos es que crezcan en Europa, porque el riesgo es totalmente diferente. Europa en general, no sólo el Sur de Europa.

"Lo que quieren los inversores institucionales europeos es que los fondos españoles crezcan e inviertan por toda Europa"

En 2018, su incorporación al equipo directivo como co-directora de los programas de private equity reforzó el interés de YIELCO por España, ¿cómo ve su atractivo y potencial en estos momentos?

Desde que empecé a trabajar en private equity hace ahora más de 15 años siempre he estado en contacto con gestores españoles y he invertido con muchos de ellos, tanto en fondos de capital privado como en otros de private debt e infraestructuras. Desde Yielco estas estrategias las analizamos por separado y siempre hemos tenido exposición a España, aunque hasta 2019 no empezamos a trabajar el mercado de forma más enfocada y con vistas a ofrecer nuestros productos también a inversores españoles. Poco a poco, hemos construido una buena red de relaciones con inversores y también de diálogo con fondos locales. Si las carteras nacionales logran superar la crisis sanitaria con retornos positivos, el interés por el mercado español será incluso mayor en el futuro.

¿Cuáles son sus previsiones para 2022? ¿Qué inversiones prevén realizar en España?

Este año haremos un par de inversiones en España con nuestro último fondo de private equity europeo. Nuestra exposición actual al mercado nacional es de unos 200 millones, hay margen de crecimiento. Un 40% de nuestra cartera es americana, con Estados Unidos como gran mercado. En la estrategia de deuda privada (private debt), que ocupa un tercio de nuestros activos, tenemos una pequeña exposición directa a España a través de un fondo bastante especial, que no es el típico "senior secure lending". Al mismo tiempo trabajamos con gestores paneuropeos como Kartesia o Capza que realizan muchas operaciones y que tienen equipos en España. En infraestructuras tenemos exposición al país a través de varios gestores que invierten una gran parte de su cartera en el mercado nacional, pero que cuyo enfoque de inversión también es paneuropeo.