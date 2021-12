El ómicron amenaza el MWC y Fitur a pesar del compromiso de las empresas

Decenas de empresas tecnológicas y de telecomunicaciones afrontan estos días los preparativos del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, previsto entre el 28 de febrero y el 3 de marzo, con la percepción de que todo podría cambiar en las próximas semanas. Y exactamente lo mismo sucede en el sector turístico, con la Feria Internacional de Turismo (Fitur) casi en el alambre, al celebrarse entre el 19 y el 23 de enero, aunque oficialmente, al menos hasta este miércoles, su celebración está garantizada.

Si la variante ómicron del coronavirus sigue realizando estragos en el mundo, como viene sucediendo en las últimas fechas, las compañías se verán obligadas a replantearse una participación que ya se presumía confirmada desde el pasado verano. "Tenemos que analizarlo y esperar a que decaiga esta feroz sexta ola de la Covid", explican fuentes del sector tecnológico, tras recalcar que prácticamente todos ya han reservado los hoteles y han formalizado las inscripciones, cuyo calendario arrancó el pasado 11 de noviembre.

Otras fuentes consultadas coinciden en el deja vu que arroja la situación, con la sensación de lo ya vivido hace casi un par de años. En la memoria colectiva destaca el debate que en febrero de 2019 suscitó la celebración o no del MWC, justo cuando la pandemia comenzaba a golpear. Poco a poco, las grandes empresas se pronunciaron en contra de la celebración de la feria hasta que la organización del certamen optó por el aplazamiento.

Si la celebración dependiera de hoy, con cerca de 50.000 casos positivos en un día en España, récord absoluto de toda la pandemia, Barcelona volvería a renunciar al acontecimiento empresarial y turístico más importante del año. No obstante, los representantes de las empresas consultadas confían en que los índices de transmisión desciendan de forma relevante en los dos próximos meses, no solo en España sino en todo el mundo.

Con motivo de la apertura de las inscripciones, John Hoffman, CEO de la GSMA, asociación organizadora del evento, mostró su orgullo por "haber podido unir a la industria en Barcelona después de tanto tiempo separados. Sobre la base del éxito de MWC21, estoy encantado de que podamos hacerlo de nuevo".

Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, hizo oficial hace apenas tres semanas el listado de las 35 empresas nacionales que integrarán el Pabellón de España en el próximo MWC. Todos ellos tienen comprometida su asistencia, salvo que la GSMA decida cancelar la feria.

Por su parte, desde el Mobile World Capital aseguran que se están trabajando con plena normalidad en el evento, sin contemplar por ahora ningún otro escenario, si bien la organización corresponde a la GSMA. Esta asociación ya informó el pasado noviembre que la prioridad número uno "es la salud y la seguridad del personal, los trabajadores, los expositores, los visitantes, los proveedores, los socios y la comunidad local".

Medidas de prevención

Por lo pronto, para entrar en el recinto, el personal, los trabajadores, los expositores, los visitantes, los proveedores y los socios tendrán que subir la documentación que certifique su estado de vacunación, un certificado de recuperación o una prueba Covid con resultado negativo a través del sistema de registro o a la App del MWC. A su vez, Quirón Prevención, el socio médico oficial del MWC 22, validará estos documentos y también proporcionará hospitalidad y apoyo médico por teléfono en diez idiomas, durante las 24 horas al día y 7 días a la semana durante el tiempo que se desarrolle el evento. A su vez, las mascarillas FFP2 volverán a ser necesarias, se controlará la ocupación, se mejorará la ventilación y se aumentará la limpieza y el saneamiento", según la GSMA.

Desde Telefónica, por ejemplo, la teleco trabaja intensamente desde el pasado septiembre para tenerlo todo preparado para el 28 de febrero. La complejidad del stand, las demostraciones y los contenidos no se improvisan de una semana para otra, por lo que Telefónica mantiene su calendario inicial al margen de la evolución del virus.

Además, de Telefónica, Orange y Vodafone, y según se desprende del listado de confirmaciones del MWC 2022, también se encuentran gigantes como Google, Facebook, Samsung, Microsoft, Twitter, Ericsson, Lenovo, LG, IBM, Intel, Intelsat, Huawei, Accenture, Amazon, Amper, AT&T, BT, Capgemini, Cellnex, Cisco, Colt, Dell, Deutsche Telekom, Emirates Telecomunication, ESET, EY, Fortinet, Fujitsu, Fundación Repsol, Honor, HTC, Infineon, Infinera, Juniper Networks, McKinsey, Mediatek, NEC, NTT DoCoMo, Opera, Palo Alto Networks, Qualcomm, Rakuten, Red Hat, Salesforce, Snap, SK Telecom, BCG Trend Micro, Verizon, VMware, Xiaomi y ZTE.

Fitur amplía los protocolos

Antes que el MWC Madrid acojerá una de las ferias anuales más relevantes que se celebran en España, Fitur. Ifema prevé acoger del 19 al 23 de enero, un año más, el mayor evento turístico del mundo, y por ahora, al menos, ha ratificado su celebración a pesar de la sexta ola del Covid-19. Así se lo ha comunicado Fitur a los expositores que participarán en la feria, si bien ha reforzado los protocolos sanitarios. Así, ha añadido como requisito para su entrada en el recinto ferial el certificado de vacunación para los ciudadanos de la Unión Europea.

Asimismo, en el caso de los ciudadanos de terceros países, ha establecido la exigencia del mismo requisito que imponga España en esas fechas para acceder al país (QR Spain Travel Health). A los asistentes que no pudieran presentar estos certificados se les solicitará test negativo de antígenos. Estas medidas se suman a otras iniciativas en las instalaciones relacionadas con la ventilación, la organización de las personas y la distribución de espacio para garantizar la seguridad interpersonal o el control y monitorización de aforos, entre otras.

Aluvión de cancelaciones en el CES

La feria del CES de las Vegas, considerada la más importante del mundo de la industria tecnológica, prevista entre el 5 y el 8 de enero, está recibiendo un aluvión de cancelaciones por culpa del incremento de los contagios por la variante ómicron. Entre las bajas más significativas sobresale Amazon, Facebook (ahora Meta), Twitter y Pinterest. Según ha informado Amazon, la compañía no estará en el evento debido a la "situación rápidamente cambiante y la incertidumbre a la variante ómicron", según informa la agencia Reuters. En parecidos términos se ha pronunciado el operador de telefonía T-Mobile.

Fira de Barcelona prevé cerrar el ejercicio 2021 con unas pérdidas de 10 millones de euros tras ingresar la mitad de lo previsto: 60 millones de euros frente a 125 presupuestados, en un año en que la persistencia de la pandemia dejó en blanco casi la mitad del calendario y en que los eventos que se celebraron fueron de tamaño mucho más reducido de lo habitual.

En rueda de prensa ayer, el presidente de la entidad, Pau Relat, restó importancia al resultado negativo, destacando que Fira tiene solvencia para hacerle frente y que han priorizado "la seguridad y la contribución a la reactivación de la economía por delante de la rentabilidad económica". Los datos de 2021 son inferiores a los de 2020, cuando los ingresos fueron de 82 millones y el resultado de 100.000 euros, tras una inyección del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de hasta 10 millones que evitó las pérdidas. Además, hubo facturación antes del confinamiento en marzo. La distancia de 2021 con los resultados de 2019, año ferialmente comparable en situación normal, es todavía mayor, ya que ese año fue récord con ingresos de 219 millones de euros.

El presupuesto para 2022 contempla unos ingresos de 170 millones, incluyendo el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), cuya gestión ha asumido Fira desde el mes de noviembre y que prevé aportar el 17% del negocio total.

Año atípico en la Fira

El director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, constató que afrontan un reto en el primer trimestre, con grandes eventos globales en febrero como la mayor feria audiovisual internacional, ISE, y el Mobile World Congress, pero aseguró que los impulsores de ambas citas están "absolutamente orientados" a celebrarlas y, de momento, los expositores también: "Iremos gestionando los acontecimientos a medida que se vayan produciendo nuevas certezas", apuntó, según informa Estela López.

El buque insignia de Feria Valencia, la muestra internacional de la industria cerámica y del sector del baño Cevisama, que no se pudo celebrar este año por la pandemia, tampoco se llevará a cabo dentro de poco más de un mes como estaba previsto. El avance de la variante ómicron que ha disparado los contagios en toda Europa y ha supuesto la vuelta de las restricciones ha llevado al comité organizador del certamen a intentar salvar la edición de 2022 con el aplazamiento de su celebración hasta el mes de junio.

Inicialmente la cita anual de la industria cerámica española y la segunda gran feria europea del sector tras la italiana Cersaie se iba a celebrar del 7 al 11 de febrero. En su lugar Feria Valencia prevé ahora acoger la muestra entre el 13 y el 17 de junio.

Feria de la cerámica

Cevisama es una de las mayores ferias profesionales de España y reúne anualmente a alrededor de 800 expositores y recibe a cerca de 100.000 visitantes, de los que más de 21.000 son internacionales. Además, la feria es un importante acicate para los hoteles y la hostelería de Valencia, ya que durante esa semana el evento genera más de 50.000 pernoctaciones.

Según el comité organizador, la medida busca garantizar la rentabilidad del negocio para las empresas y asegura que la comercialización de espacios había tenido una buena respuesta. La patronal Ascer cifraba el pasado lunes en 392 los expositores confirmados, de los que 153 eran marcas cerámicas, a pesar de que algunos referentes, como el grupo Pamesa y Grespania han renunciado a participar en la edición de este año. El certamen representa casi un tercio de los ingresos de Feria Valencia y la Generalitat Valenciana aprobó este mes inyectar 7,8 millones de euros a la entidad ante el desplome por el Covid, según informa Ángel Álvarez.

Salones del automóvil cerrados

La feria automovilística más importante del sector, el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, canceló el pasado mes de octubre la edición de 2022. Esto supondrá el tercer año consecutivo que no se celebrará la cita ginebrina tras las cancelaciones de las ediciones de 2020 y 2021. Según confirmó la Fundación del Comité permanente del Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, coorganizadora del evento, esta decisión se tomó "debido a los problemas en toda la industria relacionados con la pandemia de Covid-19", al tiempo que se tuvieron en cuenta "los mejores intereses tanto de los fabricantes de automóviles como de los aficionados al automóvil". Y es que los problemas directos e indirectos relacionados con la actual pandemia de Covid-19 dejaron a los organizadores sin alternativa. Por un lado, los problemas directos de la pandemia incluyen restricciones de viaje continuas para expositores, visitantes y periodistas internacionales. Por otro, los problemas indirectos de la pandemia, como la escasez de semiconductores, presentaron a los fabricantes automovilísticos nuevas prioridades que deben resolver primero. No obstante, no ha sido la única cita que el sector de la automoción ha tenido que cancelar por la pandemia del Covid-19. El Salón del Automóvil de Tokio, otra cita importante para el sector que se tenía que haber celebrado el pasado mes de octubre, se canceló por primera vez desde 1954. Asimismo, la organización del Salón Internacional del Automóvil de Montreal también se vio obligada la semana pasada a cancelar la edición de 2022, prevista para el 21 y 30 de enero, debido al incremento de los casos de la variante ómicron y a las incertidumbres relativas a las medidas sanitarias, según informa Ankor Tejero.