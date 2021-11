Moderna cree que la nueva variante escapa a la inmunidad de las vacunas

Moderna no se fía de la nueva variante. Si bien todas las farmacéuticas han anunciado que trabajan en ver cómmo se comporta la nueva variante con su vacuna, esta compañía ha sido la más pesimista en cuanto a la necesidad de una reformulación de los sueros existentes. "La variante incluye mutaciones observadas en Delta que se cree que aumentan la transmisibilidad y mutaciones observadas en Beta y Delta que se cree que promueven el escape inmunológico. La combinación representa un riesgo potencial significativo para acelerar la disminución de la inmunidad, tanto la natural como la inducida por las vacunas", afirman.

Apenas han pasado 72 horas desde que se conociera a la nueva variante del coronavirus pero ya no queda ningún país que no haya extremado sus precauciones. Ante el pánico generalizado, desde Sudáfrica se avisa de que la nueva cepa, que tiene más mutaciones que ninguna antes vista, no es peligrosa, al menos de momento. "Lo que estamos viendo en Sudáfrica y, recordemos, estoy en el epicentro, es muy débil. Para nosotros son casos leves", ha declarado a la cadena BBC Angelique Coetzee, la médica que descubrió la variante. "Estoy bastante segura de que en Reino Unido", donde se han confirmado dos casos, "existe un pánico innecesario, aunque dentro de dos semanas podría decir lo contrario", añadió.

Sin embargo, en varios países de Europa se vive una situación de descontrol del virus que impide cualquier relajación. Italia, Bélgica, Reino Unido o Alemania ya tienen casos diagnosticados de la nueva variante del coronavirus y las autoridades francesas dan por hecho que deben tener algún caso aunque aún no se haya secuenciado.

Ante esta situación, las empresas farmacéuticas que poseen una vacuna en el mercado ya están trabajando para ver si será necesaria una reformulación de su suera. Si bien es muy pronto, porque ni siquiera se conoce el alcance sanitario que puede tener esta cepa, la posibilidad de que se pueda necesitar un refuerzo diferente urge. Cuando se firmaron los megacontratos de vacunas para 2022 con Pfizer y Moderna, se obligaba a las empresas a fabricar versiones en caso de mutaciones.