Los globos teledirigibles de helio rivalizarán con los drones de hélices

Transformar un globo de helio en un dron podría recordar el huevo de Colón. La historia, dudosamente verosímil, cuenta que el almirante puso disponer en pie el fruto de la gallina sin más trabajo que aplastar levemente el cascarón contra el tablero. La ocurrencia podía haberla tenido cualquiera, pero tan ingeniosa solución solo estuvo al alcance del navegante genovés antes de convertirse en dominio público. Algo parecido sucede estos días con la genialidad del operador japonés NTTDoCo Mo de disponer una cámara en un globo y dejar el conjunto suspendido en el aire. Las imitaciones no tardarán en multiplicarse dada la sencillez y eficacia del prodigio.

A grandes rasgos, la idea consiste en sustituir la propulsión de las hélices por la virtud física de los globos inflados, para flotar en el aire. El resultado final es extraordinariamente barato, limpio, silencioso y eficaz. Esa misma sustentación aerostática ya propinó históricas alegrías cuando el invento del teledirigible amenazaba con cortar el vuelo a los aeroplanos del siglo pasado para actividades bélicas. Finalmente, los zepelines acabaron precipitándose en el olvido debido al generoso blanco que brindaba para los proyectiles enemigos, por no hablar de los azarosos condicionantes climáticos y las dificultades extremas de la navegación nocturna.

Salvando las distancias, el dirigible Hindenburg debió inspirar a los técnicos e ingenieros del gigante NTTDoCoMo para convertir un globo aerostático en el sorprendente rival de los drones convencionales. Según explica la empresa nipona, se trata de un dron sin aspas, del tipo dirigible y equipado con una cámara de vídeo de alta resolución capaz de captar y grabar vídeo de alta calidad. Asimismo, el globo dispone de luces LED a todo color que brillan con colores radiantes y gestionables a distancia. La mayor complejidad técnica reside en el sistema motriz del globo. En lugar de someterse al albedrío de las térmicas y corrientes, el dron-globo se propulsa mediante vibraciones ultrasónicas. Para ello, el artefacto incorpora dos pequeños módulos que producen pequeñas vibraciones ultrasónicas para mover el aire y así permitir su manejo a distancia. Adelante y atrás, arriba y abajo, el globo responde a las órdenes del piloto con suficiente fiabilidad.

Videofotografía aérea

Entre los casos de uso más recomendables destacan la fotografía y la videografía aérea, con la ventaja de que no existen los ruidos propios de las hélices de los drones tradicionales. "El módulo hace poco ruido con sus diminutas vibraciones y es seguro al tacto, por lo que incluso si el dron chocara con una persona o un objeto, sería muy poco probable que se produjeran lesiones o daños graves. Como tal, el dron es ideal para su uso en el aire en eventos, instalaciones comerciales y otros lugares donde se reúne mucha gente", explica NTT Do CoMo a través de una nota.

La misma compañía de telecomunicaciones adelantó que los planes de comercialización apuntan al actual ejercicio fiscal, que finaliza el próximo mes de marzo. Por lo tanto, la rivalidad de los globos de helio con drones tradicionales será efectiva a lo largo de todo el próximo año. Por lo pronto, no queda claro la adecuación de este tipo de drones a la normativa general de los vehículos aéreos no tripulados. De hecho, estos artefactos no pueden utilizarse en recintos interiores debido a la peligrosidad de las hélices en movimiento.

Se puede pilotar con dos módulos que mueven el aire con leves vibraciones ultrasónicas

Las mismas fuentes recuerdan que en 2019 ya se presentó por primera vez un prototipo diseñado especialmente para acometer aplicaciones prácticas con absoluta seguridad. Fruto de esos trabajos es el nuevo dron con globo de helio, un modelo que ahora presume de "un sistema de propulsión más robusto y consigue un vuelo más estable". Además, el nuevo dron puede controlarse a través de una red de comunicación convencional (banda ancha móvil) para así facilitar el funcionamiento sistematizado, incluido el vuelo automatizado. De hecho, los operadores de telecomunicaciones tienen claro que los casos de uso del 5G relacionados con los drones serán recurrentes en los próximos años, dada alta capacidad y velocidad del ancho de banda móvil, así como las bajas latencias.

Con vistas al futuro, DoCoMo asegura que prevé "seguir mejorando su exclusivo dron para ampliar sus aplicaciones en la sociedad, desarrollando la variada experiencia y conocimientos de la empresa en materia de drones y tecnologías de redes móviles".