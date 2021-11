'elEconomista' celebra la II Jornada Empresarial "Innovation Meetings"

elEconomista Madrid

elEconomista celebra este miércoles 17 de noviembre la Jornada Empresarial Plataformas digitales de servicios, más allá del 5G. Un evento semipresencial que tendrá lugar en los salones Medinaceli del hotel The Westin Palace, en Madrid, y que se podrá seguir por streaming a partir de las 10:00 horas.

Para la ponencia inaugural se contará con la presencia de Enrique Dans, Senior Advisor for Innovation and Digital Transformation at IE University.

Bajo el título "Nuevas plataformas de negocio digital para ofrecer servicios 5G", se celebrará una mesa de debate en la que participan diferentes expertos: Agustín López Fernández, Software Reliability Engineering Lead en Grupo MASMOVIL; Julia Velasco, directora de Red de Vodafone España; Jesús Otero, director de innovación de Inetum; Ana Montalvo, directora de Nucleo Plataformas y Sistemas de Red de Telefónica; Alexis Salas, director de Ingeniería de Red de Orange; y Carlos Bravo, director Cloud Strategy Execution de Ericsson.

Seguidamente, se iniciará un coloquio donde se tratarán los desafíos vinculados al 5 G, los grandes cambios que originará en el sector empresarial, así como la virtualización de las redes, la eficiencia de los procesos de negocio o los nuevos modelos asociados a los servicios de conectividad avanzada.

La clausura correrá a cargo de Eric Horesnyi SVP, API Platform EMEA en Axway.