Sacyr compra a Técnicas Reunidas el 50% de su desaladora en Australia

Sacyr redobla su apuesta por Australia en el marco de su estrategia por crecer en el desarrollo de infraestructuras de agua. El grupo que preside Manuel Manrique ha cerrado la compra a Técnicas Reunidas del 50% de la planta de desalación de agua de Binningup, en Perth, que ambas construyeron años atrás y que ahora explotan y mantienen, según indican a 'elEconomista' fuentes del mercado al tanto de la operación.

Con la adquisición de la Southern Seawater Desalination Plant (SSDP), Sacyr se hace con el control total (100%) de la concesión de operación y mantenimiento, que contempla una cartera de ingresos de alrededor de 1.400 millones de euros hasta 2037. A través de su división Sacyr Agua Concesiones ha comprado, en concreto, Técnicas Reunidas Australia, sociedad que tiene en la desaladora de Perth su único activo.

La planta, con una inversión total de 1.100 millones, ofrece una cartera de 1.400 millones

El consorcio Southern SeaWater Alliance, formado por Sacyr Agua, Técnicas Reunidas, AJ Lucas y WorleyParsons, diseñó y construyó la desaladora de agua marina por ósmosis inversa de Binningup. La primera etapa de la desaladora tuvo un coste de unos 750 millones de euros y se finalizó en 2011. La ampliación de la desalinizadora de Perth (Australia) para duplicar su capacidad y que fue adjudicada al mismo consorcio entró en funcionamiento en 2013, con una inversión de 350 millones de euros. En conjunto, por tanto, el proyecto alcanza los 1.100 millones de euros. La desaladora tiene una capacidad de producir 306.000 metros cúbicos diarios de agua potable, cubriendo el 17% de la demanda de agua de Perth.

Sacyr y Técnicas Reunidas operan y mantienen al 50% de la instalación, propiedad del organismo público australiano Water Corporation, desde su puesta en funcionamiento. Tras la ampliación, recibieron la concesión por 25 años, hasta mediados de 2037.

La ingeniería de la familia Lladó sale de Australia, mercado no prioritario en su crecimiento

Para Sacyr la toma del 100% de la planta de Binningup supone potenciar su posición en el mercado australiano como constructor y operador de infraestructuras de agua, multiplicando sus credenciales para su crecimiento futuro en el país y en el resto del mundo. Australia se encuadra dentro de los países anglosajones en los que el grupo español quiere desarrollarse en los próximos años en el área de concesiones y muy especialmente en agua, gestión de residuos y energía. La firma tiene el objetivo de equilibrar el reparto geográfico y que en 2025 representen aproximadamente un tercio del negocio total de su división de concesiones -otra tercera parte Latinoamérica y otra Europa-.

Sacyr gestiona actualmente cuatro proyectos en Australia. Así, además de la desaladora de Binningupo, la compañía también opera la planta de tratamientos de residuos de Melbourne, el plan de regadío de Adelaida y una potabilizadora en Neerabup. La inversión total gestionada en el país océanico asciende a 810 millones de euros.

A nivel global, Sacyr Agua Concesiones realiza la gestión del ciclo integral del agua y opera y mantiene más de 13.000 kilómetros de redes y plantas en seis países, con los que abastece a 10 millones de habitantes. Se trata, además de Australia, de Chile, España, Omán, Argelia y Estados Unidos. La multinacional española valora sus activos concesionales de agua en 209 millones de euros -2.811 millones de euros el conjunto de Sacyr Concesiones-.

Por su parte, Técnicas Reunidas se desprende del 50% de la planta de desalinización de Perth al trattarse de un proyecto no estratégico, toda vez que su foco está fundamentalmente en el diseño y ejecución de las centrales y no tanto en la operación y el mantenimiento.

Tras participar en la construcción de la instalación y en su operación y mantenimiento durante cerca de una década, la ingeniería dirigida por Juan Lladó sale del proyecto y, también, de Australia, un mercado que no figura entre las prioridades para su crecimiento internacional, orientado a Asia, Norteamérica, Latinoamérica y Europa.

La venta no tienen ningún impacto en la cartera de Técnicas Reunidas porque es un contrato de servicios de mantenimiento. Aunque las constructoras sí suelen apuntarse en cartera los ingresos previstos por contratos de mantenimiento durante toda la vida de estos, la ingeniería española nunca lo hace.

Reconocimientos

Según destacan las empresas encargadas del desarrollo de la planta de Binningup, esta ha sido un ejemplo de sostenibilidad tanto en su fase de construcción por la tecnología no invasiva de construcción marina (con tuberías de captación y vertido por túneles), la integración arquitectónica y paisajística, el control de especies marinas y terrestres (corredor de Possums), de explotación y la política de no uso de productos químicos en el pretratamiento. Destaca también la alimentación de energía por medio de renovables procedentes de la Mumbida Wind Farm y la Greenough Solar Farm.

El proyecto fue seleccionado por KPMG entre los 100 proyectos de infraestructuras más innovadores a nivel global dentro de su informe Infrastructure 100: World Markets Report 2014. Ha recibido otros galardones como el de Desalination Plant of the Year en los Global Water Awards 2012, varios reconocimientos en los Western Australia Engineering Awards, el Commercial Architecture Award del Institute of Architects Western Australia y fue considerado el Proyecto del año por el Australian Institute of Project Management.

El activo controlado ahora en solitario por Sacyr está, por tanto, alineado con el Plan de Acción Sacyr Sostenible 2021-2025, que recoge el compromiso del grupo de luchar contra el cambio climático, con un objetivo ser neutros en carbono antes de 2050, elevar el 50% la inversión en protección del medio ambiente y duplicar la inversión en innovación hasta 2025.

