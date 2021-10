González Puelles (Mutualidad de Procuradores): "Nos abrimos a otros profesionales, pero sin una fusión"

La Mutualidad de Procuradores está inmersa en un reciente plan de crecimiento, que incorpora por primera vez su apertura a otros profesionales que no cuentan con una compañía de previsión social, como los economistas. La compañía, en dicho proyecto, no contempla ningún tipo de fusión, tal y como sostiene su nuevo presidente, Jesús González-Puelles, que ve además una oportunidad la reforma de Seguridad Social planteada por el Gobierno.

Hace un año accedió a la presidencia de la Mutualidad, ¿cuáles son sus planes?

Mi objetivo es que siga siendo una alternativa y complemento a la Seguridad Social para los mutualistas, cubriendo el régimen de jubilación, viudedad e invalidez con carácter de capitalización individual. Lo que queremos es, en primer lugar, cumplir nuestra misión, ofrecer prestaciones con la máxima rentabilidad posible y, después crecer a través de la puesta a disposición de nuestros productos y servicios a colectivos que por distintas razones no han tenido nunca un esquema mutual. Queremos llegar a esos colectivos y ya hemos firmado un acuerdo con el Colegio de Economistas de Pontevedra. Por ahora no vamos a competir con ninguna mutualidad ya existente.

¿Cuál es la rentabilidad que están consiguiendo en sus productos?

De media, históricamente hemos mantenido un 5%. Incluso, en estos momentos de gran crisis económica estamos cosechando unos retornos del 4,5%. Lo que pensamos es que volvamos a los niveles anteriores cuando repunte un poco la actividad y se disipe la incertidumbre, permitiendo al BCE dejar de poner toda esa ingente liquidez que altera al mercado.

¿Cuántos mutualistas tiene la compañía y a cuántos aspira llegar con el plan de apertura a otros colectivos profesionales?

Contamos con más de 11.500 mutualistas, no somos ni la compañía del sector más grande, pero tampoco la más pequeña. Somos la sexta de unas 200 mutualidades. Nuestra idea principal es llegar a todos los procuradores (14.000) con productos complementarios de ahorro para su jubilación, ya que una parte están en el régimen de autónomos (RETA). Estamos en el camino de conseguirlo. Y después intentaremos llegar al máximo de profesionales de otros colectivos que no tienen mutualidad por razones históricas o de otra índole. Vamos a iniciar un acercamiento, por ejemplo, a los Colegios de Economistas, como el de Pontevedra, que tiene 1.600 asociados. Vamos a hacer ahora, a partir de este mes de octubre, una campaña directa y personal para que sumen a nuestro proyecto ahora, para las aportaciones extraordinarias de final de año. Si captamos un 10% sería un buen número para empezar e ir afianzando el plan.

¿Qué va a ofrecer la compañía para atraer a nuevos mutualistas?

Es fundamental generar un ahorro al margen del régimen de reparto de la Seguridad Social, es decir, basado en la capitalización individual. Esto es lo más importante y por tanto les ofreceremos productos para que ahorren desde los 30 años en la medida que uno pueda. Nosotros tenemos una cuota mínima por ley, pero a partir de ahí lo invierta en la mutualidad, a través de aportaciones periódicas o extraordinarias al final de cada ejercicio. ¿Por qué es mejor una mutualidad que un plan de pensiones? Por tres razones: por el carácter benéfico de una mutualidad y, por tanto, no tengo necesidad de conseguir una rentabilidad para pagar a los accionistas un dividendo; por el tipo de inversión que se hace, que es menos agresiva que la que hacen los planes de pensiones, pero cuya rentabilidad se mantiene en el tiempo (el 85% del ahorro se destina a renta fija y obligaciones a medio plazo); y porque la mutualidad es de los mutualistas, es decir, de los procuradores y existe una mayor vinculación con la profesión. En la medida que nos abramos a otros colectivos se abrirá también la compañía.

Algunas mutualidades han protagonizado recientemente operaciones de fusión. ¿En el plan se contempla una operación de este tipo?

Recientemente se ha fusionado la Mutualidad de la Abogacía con la de Ingenieros. Nosotros no entendemos este movimiento para nosotros. Nuestro proyecto es ofrecer al resto de profesionales la alternativa de la mutualidad y no absorber otras ya existentes, primero por tamaño y segundo, por estructura de negocio. Es nuestra opción, no digo que sea mala la operación de la Abogacía y la de Ingenieros. En ningún caso, ni el corto ni en el medio plazo, tenemos pensado integrar otra compañía del sector.

El Gobierno tiene previsto hacer una modificación del sistema de pensiones. ¿Cómo ve el proyecto?

La solución que se está buscando a nivel técnico es pasar de la modalidad de reparto a uno de capitalización individual. El esquema me parece razonable, ya que plantea cambiar el sistema para la población más joven al fijar un horizonte de 2050, es decir, para la gente que tiene ahora entre 30 y 40 años. Desde la Confederación de Mutualidades consideramos que el Gobierno pueden llegar a acuerdos con quien quiera tanto para el régimen general como para el de autónomos, con aseguradoras grandes o bancos, pero nosotros queremos pelear una vez se ponga en marcha la reforma en el campo de los profesionales (abogados, arquitectos, procuradores, policía). Nosotros hemos demostrado que somos capaces de gestionar el ahorro, que somos entidades sin ánimo de lucro, y queremos ocupar esa parte del mercado, porque es nuestro terreno de juego. Nadie, mejor que nosotros, lo conoce. Entendemos que no sería de recibo que el Gobierno obviase la existencia de una mutualidades y que no nos diera la posibilidad de gestionar esa parte de ahorro para la jubilación.

Es decir, la Mutualidad de Procuradores quiere participar en la gestionar de los nuevos fondos públicos de pensiones?

Sí claro. No queremos ir a una macro subasta de fondos. No es nuestro campo y tampoco podría. Pero, hay una sección del mecanismo donde sí puedo cumplir con los parámetros, dentro del régimen de autónomos. Estamos hablando con el Ministerio para ver cómo se aborda la reforma, que ya existe en otros países, que va a cambiar el paradigma del ahorro y la jubilación en España y que es necesaria.